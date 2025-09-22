Presentado el cartel de la XXXIV Muestra de Pintura y Escultura ‘Jerez, Paleta de Colores’

El hotel Casa Palacio María Luisa acogió este lunes la presentación del cartel de la XXXIV edición de la Muestra Pictórica y Escultórica ‘Jerez, Paleta de Colores’, que ha sido realizado por el pintor jerezano Javier Varela. La muestra, que podrá contemplarse en los Claustros de Santo Domingo del 16 de octubre al 15 de noviembre, está organizada por la Hermandad del Desconsuelo y dedicada a la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. El acto de presentación contó con representantes de la hermandad de los Judíos de San Mateo y los delegados Nela García y Antonio Real, además del artista autor del cartel.