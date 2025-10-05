Qué hacer este domingo en la Feria del Libro de Jerez 2025
Hoy destacan la presentación de los libros de Marta Robles y Juan Manuel Suárez Japón.
Alberto Mateos y El Domador de Medusas ofrecerán un cuentacuentos musical.
Imágenes de los actos del sábado en la Feria del Libro de Jerez
La Feria del Libro de Jerez 2025 echa el cierre este domingo 5 de octubre con varios atractivos en su programación como son la presentación de las últimas obras de Marta Robles y Juan Manual Suárez Japón.
Además, Alberto Mateos y El Domador de Medusas, en una interesante colaboración, ofrecerán un cuentacuentos musical para todas las edades.
Con más de 70 actos previstos durante toda la Feria, hoy continuarán las presentaciones y firmas de libro, conciertos, exposiciones, visita de personajes de animación, talleres infantiles, rutas literarias y patrimoniales, cuentacuentos, magia, Títeres, conferencias y mesas redondas, entrega de premios...
Programación de la Feria del libro de Jerez del domingo 5 de octubre
11.00 horas: Presentación del libro Amada Carlota de Marta Robles. Presenta Roxana Sáez (Sala Refectorio)
11.00 horas: Concierto didáctico Cuentos cantados con Educación Incondicional (Patio exterior)
11.30 – 13.30 horas: Visita de personajes de animación
11.30 horas: Taller infantil Dibuja tu cómic de Gatotrastadas con Enrique Carlos Martín (Galería Planta Alta)
12.00 horas: La copla: Todo lo que somos. Dirigido por Carmen Moreno y Josefa Parra (Sala De Profundis)
12.30 horas: Cuentacuentos musical con Alberto Mateos y El Domador de Medusas (Patio exterior)
13.00 horas: Presentación del libro Manolo Sanlúcar. La eterna huella de un genio de Juan Manuel Suárez Japón. Presenta José María Velázquez-Gaztelu. Colabora Fundación Caballero Bonald (Sala Refectorio)
Firma de libros
12:00 horas: Firma de Marta Robles (Sala De Profundis)
13.30 horas: Firma de Juan Manuel Suárez Japón (Sala Refectorio)
