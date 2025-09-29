Programación de la IV Bienal de Flamenco Cádiz, Jerez y Los Puertos 2025
Espectáculos, clases magistrales, conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas y exposiciones conforman un cartel con más de una treintena de actividades y más de una veintena de artistas.
La IV Bienal de Flamenco Cádiz, Jerez y Los Puertos arranca con el homenaje a María Vargas
La Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos alza el telón de una cuarta edición que dará comienzo el próximo 3 de octubre y que se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2025.
La programación incluye más de treinta actividades y una nómina completa de veinte artistas.
Cádiz
3 octubre, 20:00 horas, Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced Inauguración de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos. Inauguración de la exposición ‘María Vargas, la cantaora de oro’. Performance de Macarena Ramírez y Javier Ibáñez.
4 octubre, 11:00 horas, Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced Clases magistrales de baile a cargo de Macarena Ramírez Venta de plazas
4 octubre, 20:00 horas, Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced Recital de Anabel Rivera Entradas.
10 octubre, 20:00 horas, Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced Recital de baile de David Nieto Entradas
11 octubre, 11:00 horas, Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced Clases magistrales de baile a cargo de Carlos Carbonell Venta de plazas
Algeciras
23 octubre, 19:00 horas, Centro de interpretación Paco de Lucía Conferencia de Joaquín López Bustamante: ‘María Vargas: su relación profesional con Paco de Lucía y los grandes del flamenco’. Entrada libre
24 octubre, 20:00 horas, Centro de interpretación Paco de Lucía Recital de guitarra de Alba Espert Entradas
Chiclana
31 octubre, 22 horas, Bodegas Miguel Guerra Recital de Rancapino Chico y Antonio Reyes Venta de entradas: Bodegas Miguel Guerra
Chipiona
10 octubre, 21:00 horas, Peña Cultural Flamenca José Mercé Recital de José de los Camarones Entrada libre hasta completar aforo.
14 noviembre, 18:00 horas, Peña Cultural Flamenca José Mercé Espectáculo de baile de Aurora Caraballo Entrada libre hasta completar aforo.
14 noviembre, 20:00 horas, Peña Cultural Flamenca José Mercé Espectáculo de baile de Vanesa Reyes Entrada libre hasta completar aforo.
Jerez
3 octubre, 13:00 horas, La Guarida del Ángel Conferencia de José María Castaño: ‘María Vargas, voz de manzanilla en rama’ Entrada libre hasta completar aforo.
10 octubre, 22:00 horas, La Guarida del Ángel Recital de Gema Carrasco Moneo Entradas
19 octubre, 17:00 horas, La Guarida del Ángel Espectáculo a cargo de las escuelas de baile de los centros de barrio Entradas
31 octubre, 22:00 horas, La Guarida del Ángel Recital de José Méndez Entradas:
7 noviembre, 22:00 horas, La Guarida del Ángel Recital de Luis ‘El Zambo’ Entradas
21 noviembre, 22:00 horas, La Guarida del Ángel Recital de José ‘El Mijita’ Entradas
22 noviembre, 17:00 horas, La Guarida del Ángel Espectáculo de baile a cargo de la Escuela de Flamenco de Andalucía Entrada libre hasta completar aforo
Puerto Real
10 octubre, 19:00 horas, Teatro Principal ‘Espina’: compañía de baile de Macarena Ramírez Entradas
24 octubre, 20:00 horas, Teatro Principal Recital de Pedro El Granaíno Entrada libre hasta completar aforo
8 noviembre, 19:00 horas, Centro Cultural Rosa Butler Recital de cante y guitarra a cargo de Sandra Carrasco y David de Arahal Entradas
14 noviembre, 20:00 horas, Centro Cultural Rosa Butler ‘Palo a palo’: escuelas de baile de Puerto Real Entrada libre hasta completar aforo
15 noviembre, 19:00 horas, Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real Conferencia a cargo de Manuel Martín Martín: ‘Canalejas de Puerto Real, un eco con sello propio’, acompañada por la cantaora Rocío Fantova Entrada libre hasta completar aforo
San Fernando
17 octubre, 18:00 horas, Centro Interpretación Camarón de La Isla Foro sobre la guitarra flamenca de La Isla, dedicado a Rafael Romero, y recital de guitarra de artistas locales Entrada libre hasta completar aforo
Sanlúcar de Barrameda
Del 16 de octubre al 14 de noviembre, Centro Cultural La Victoria Exposición de fotografías, discografía y cartelería relacionadas con la vida profesional y artística de María Vargas
24 octubre, 12:00 horas, Bodegas Hidalgo-La Gitana Presentaciones de libros: -'Biografía artística de la sanluqueña Victoria Vallejo. Una figura entre las figuras', de Servando Repetto López, flamencólogo e investigador especializado en el flamenco de Sanlúcar de Barrameda - 'Crepúsculos en el río', de José María de Diego, poeta y escritor - 'Sanlúcar, inconformismo y flamenco. Conjeturas y coplas', de Servando Repetto y José María de Diego
24 octubre, 21:00 horas, Auditorio Manolo Sanlúcar 'Jóvenes flamencos': a cargo de las escuelas de cante, baile y guitarra de Sanlúcar de Barrameda Entrada libre hasta completar aforo
25 octubre, 21:00 horas, Auditorio Manolo Sanlúcar 'Jóvenes flamencos': a cargo de las escuelas de cante, baile y guitarra de Sanlúcar de Barrameda Entrada libre hasta completar aforo
14 noviembre, 12:00 horas, Bodegas Hidalgo-La Gitana Conferencia: 'Sanlúcar flamenca. Sus cantiñas e intérpretes', de Juan Hidalgo Valcárcel. Presentación a cargo de Servando Repetto López Entrada libre hasta completar aforo
14 noviembre, 21:00 horas, Auditorio Manolo Sanlúcar Compañía de Baile de Abel Harana Entradas
15 noviembre, 21:00 horas, Auditorio Manolo Sanlúcar María Vargas: ‘Mi vida, mi cante’ Artista invitada: Alba Bazán Entradas
16 noviembre, 19:00 horas, Centro Cultural La Victoria Conferencia ilustrada a cargo de Sussane Zellinger: 'El flamenco contemporáneo' Entrada libre hasta completar aforo
