La IV Bienal de Flamenco Cádiz, Jerez y Los Puertos arranca con el homenaje a María Vargas

La Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos alza el telón de una cuarta edición que dará comienzo el próximo viernes 3 de octubre y que se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2025.

En esta ocasión, la que es ya una de las citas flamencas más importantes de la provincia se dedica a la figura de la cantaora sanluqueña María Vargas, leyenda del cante que atesora galardones tan destacados como el Premio Nacional de Flamenco de Jerez (1998) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019).

Durante casi dos meses, el flamenco será protagonista en ocho sedes —Algeciras, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Jerez, Puerto Real, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda— con más de una treintena de actividades que abarcan desde espectáculos de cante, baile y guitarra hasta clases magistrales, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros y exposiciones. Finalmente, El Puerto de Santa María no formará parte de esta edición por causas ajenas a la organización, pese a los esfuerzos realizados para mantener la presencia de la ciudad portuense en la programación.

La Bienal cuenta con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía —a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior— y de la Diputación de Cádiz.

Un comienzo con sabor a manzanilla

La Bienal arrancará el viernes 3 de octubre en Jerez, con un singular prólogo en La Guarida del Ángel a partir de las 13:00 horas, con una conferencia del flamencólogo José María Castaño, que explorará el perfil artístico de María Vargas mediante material audiovisual, acompañada de una degustación de manzanilla de Sanlúcar, vino estrechamente vinculado a la esencia de la cantaora.

Esa misma tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la Bienal en el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced, en Cádiz, con la apertura de una exposición dedicada a María Vargas y una performance de la bailaora Macarena Ramírez y el guitarrista Javier Ibáñez, que evocarán la seguiriya como sello de la cantaora sanluqueña, recuperando la figura de su padre, fragüero de profesión, a través de un elemento simbólico: el yunque. A esta cita acudirán la propia María Vargas y autoridades políticas locales y provinciales.

Estrenos y grandes nombres

En el apartado de estrenos, el más esperado de esta Bienal será el de ‘Espina’, el último espectáculo de la compañía de Macarena Ramírez, que verá la luz el 10 de octubre en el Teatro Principal de Puerto Real a partir de las 19:00 horas. La obra se articula como una trilogía flamenca en torno al dolor, la lucha y la espina, entendida como símbolo de lo que duele y protege, y propone un recorrido emocional y poético a través de la danza, el cante y la música flamenca.

En cuanto al cartel de esta edición, un año más y como ya es tradicional, combina la fuerza de los jóvenes talentos con la experiencia de las figuras consagradas. Entre los primeros destacan la guitarrista Alba Espert, que ofrecerá un recital en el Centro de Interpretación Paco de Lucía (Algeciras) el 24 de octubre; la cantaora Gema Carrasco Moneo, que actuará en La Guarida del Ángel (Jerez) el 10 de octubre; o la propia Macarena Ramírez, que añade a su espectáculo en Puerto Real y a la performance de la inauguración unas clases magistrales en el Centro Municipal de Arte Flamenco de Cádiz.

A ellos se suman espectáculos a cargo de las escuelas de baile de Puerto Real; las de cante, baile y guitarra de Sanlúcar; las de los centros de barrio de Jerez; o la de la Escuela de Flamenco de Andalucía.

Entre los artistas consagrados, la Bienal contará con Rancapino Chico, Antonio Reyes, Pedro ‘El Granaíno’, Luis ‘El Zambo’, José de los Camarones, José Méndez, José ‘El Mijita’ o Anabel Rivera, entre otros, además de la participación de la homenajeada María Vargas, que ofrecerá su espectáculo ‘Mi vida, mi cante’ en el Auditorio Manolo Sanlúcar, de su tierra natal, acompañada por Alba Bazán, el 15 de noviembre, a partir de las 21:00 horas.

Conferencias, presentaciones y mesas redondas

Desde su primera edición (con el nombre de Bienal de Cante de Jerez), la Bienal de Cante de Cádiz, Jerez y Los Puertos se ha caracterizado también por dar hueco a nombres destacados de la flamencología y de la cultura flamenca y gitana, y en esta edición no podían faltar. Así, al ya citado José María Castaño se unen el periodista Joaquín López Bustamante; el flamencólogo y crítico flamenco Manuel Martín Martín o la también periodista Sussane Zellinger, quienes impartirán diferentes conferencias en Algeciras, Puerto Real y Sanlúcar de Barrameda, respectivamente.

A estas conferencias se unirán diferentes presentaciones de libros en Sanlúcar de Barrameda, así como una mesa redonda, en San Fernando, en la que se abordarán cuestiones referentes a la figura de Rafael Romero y sobre su legado, analizando si esa herencia constituye una incipiente escuela guitarrística isleña. Este acto concluirá con un recital de guitarristas locales.

Sobre la homenajeada María Vargas

Nacida en Sanlúcar de Barrameda en 1947, María Vargas irrumpió en el panorama flamenco a muy temprana edad y pronto se convirtió en una referencia indiscutible del cante femenino. A lo largo de su carrera ha compartido escenarios con artistas como Paco de Lucía, Camarón o Manolo Sanlúcar, consolidándose como una voz imprescindible de la historia del flamenco.

Su cante, caracterizado por la hondura y la personalidad, le ha valido premios como el Premio Nacional de Flamenco de Jerez (1998) y el máximo reconocimiento cultural en España, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019).