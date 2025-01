Rosario llega con 'Universo de ley' al Tío Pepe Festival 2025

Rosario visitará el Tío Pepe Festival 2025 para presentar en vivo su nuevo disco, Universo de ley, en una gira homónima que resume más de tres décadas de carrera musical y en la que interpretará todos sus grandes éxitos. Una forma de agradecer a la vida y a quienes a lo largo de todos estos años han vibrado con su sensibilidad artística. Una quincena de discos, conciertos que se cuentan por miles, ocho películas rodadas y una nominación a los Goya, 12 discos de platino, tres Premios Ondas, tres Grammys Latinos y una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes… y más de 33 años de carrera.

Todo eso hace de Rosario una leyenda viva de la música en español, una de las artistas más queridas y respetadas por sus compañeros de profesión y por el público de distintas latitudes El álbum que presenta en el Tío Pepe Festival el domingo 20 de julio es una vuelta a la raíz, un homenaje a sus inicios. En él Rosario ha revisitado y grabado a dúo sus primeros éxitos. Entre las grandes figuras mundiales de la música hispana que la acompañan en esta mirada a toda su fructífera carrera están Sebastián Yatra, Fito Páez, Carlinhos Brown, Natalia Lafourcade, Mon Laferte o la Niña Pastori.

La XI edición de Tío Pepe Festival pivota sobre una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los escenarios del Patio de la Tonelería, a las 22:00 horas, y la Bodega Las Copas, a las 22:15 horas, ofreciendo al público una experiencia memorable en el corazón de ambas bodegas.

Con propuestas aún por desvelar, la XI edición del Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando a Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas del mundo; a la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor; al grupo californiano que ha revolucionado el pop, The Beach Boys; a los estadounidenses Train; Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas; la banda Rumours of Fleetwood Mac; el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten; y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun.

Ana Belén, Coque Malla, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche, Pitingo y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español. Además, el flamenco de raíz brillará en el ciclo Solera y Compás con figuras como Territorio Jerez. El humor estará además presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.

Las entradas para todas las actuaciones anunciadas se encuentran a la venta en la web oficial de Veranea en la Bodega.