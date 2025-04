Bugatto, técnico del San Fernando: "El partido contra el Xerez DFC es una final"

Jaime Bugatto ha ofrecido la primera rueda de prensa como técnico del San Fernando, equipo que este domingo se mide en Chapín al Xerez DFC (18:00 horas) en un duelo por la permanencia en Segunda RFEF. Los isleños prescindieron la pasada semana de Dani Mori tras la sonrojante derrota contra el colista Don Benito y esta vez han mirado dentro de casa, ofreciendo el banquillo al hasta ahora entrenador del filial. "Sería un inconsciente si dijera que la situación es cómoda y favorable, pero la gente está con ganas y energía y creemos que podemos conseguirlo, no es algo que sea descabellado, simplemente dar con la tecla y creeemos que somos capaces", ha afirmado el joven técnico isleño.

El nuevo entrenador del San Fernando comentó que "era imposible decirle que no al club de mi vida, al de mi padre, socio del club de toda la vida, he vivido esto y he estado muchos años como socio de Preferencia, me he acordado mucho de él, de toda mi familia y de mis hermanos, que son muy aficionados del club". Aseguró que "en cuanto veo la llamada (del presidente) la respuesta era un sí. No era cuestión de una oportunidad, al club de tu vida no se le puede decir nunca que no. Yo nunca le podría decir no al San Fernando, sería faltarle el respeto a mis hermanos y a mis amigos. Tal como vi la llamada del presi le dije que sí, adelante y a pelear con todo porque no iba a dejar solo al amor de mi padre".

Bugatto quiere un San Fernando que "que tenga las ideas claras, no venimos a inventar la coca cola, venimos a trabajar en una línea recta y con un camino firme, los jugadores lo han cogido bien. Vamos a ver un equipo con la intención de afrontar cada partido como una final, no vemos más allá de una final este domingo en Chapín contra el Xerez. El potencial del equipo es alto, pero el fútbol es fútbol y no podemos determinar en resultados la calidad de una plantilla, hay situaciones en las que no sólo entra la capacidad técnica, sino que hay más variantes y argumentos. Si de verdad consideramos que el fútbol es sólo resultados estamos muy equivocados. Creemos que los chavales tienen mimbres suficientes para afrontar estar cinco finales que nos quedan".

Del Xerez DFC, comentó que "es un rival directísimo, los jugadores son conscientes de que es un derbi y este tipo de partido hay que afrontarlos como son, nos jugamos mucho, pero el rival también es consciente de que va el San Fernando y que quiere los tres puntos de Chapín".