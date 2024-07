Take That triunfa en Marbella antes de sus conciertos en Sevilla y Jerez

La banda inglesa Take That durante su concierto en Marbella en el Starlite Occident

La banda inglesa Take That ha demostrado estar en plena forma tras el concierto en directo ofrecido la pasada noche del lunes, con una segunda actuación consecutiva, en Marbella en el Starlite Occident dentro de su gira veraniega 'This Life Under the Stars'.

La célebre boy band de los años 90, formada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, derrochó energía en "una actuación mágica" para el que estaban vendidas todas las entradas, destaca la organización.

Las siguientes paradas del tour de la presentación del nuevo disco, 'This life', serán, por este orden: Sevilla (16 de julio), Madrid, Vila Nova de Gaia (Portugal), Murcia y Jerez de la Frontera, donde participarán el X Tío Pepe Festival este próximo domingo 21 de julio de 2024.

Take That en Jerez

El grupo, uno de los más exitosos del Reino Unido con ocho álbumes, ocho premios BRIT y seis Ivor Novellos, se presentará sobre el escenario de la Bodega Las Copas de González Byass a las 22:15 horas de la noche.

Las entradas oscilan entre los 69.90 euros la más asequible en tribuna hasta los 170 euros en palco VIP con un coctel y copa de bienvenida incluidos.

El paso de Take That por Marbella fue "emocionante y estuvieron incansables en el escenario y con voces en tan buena forma como cuando comenzaron su carrera musical, 35 años después, los tres artistas siguen enfrentándose al directo con la misma energía y espontaneidad de los inicios".

Disfrutaron interpretando los temas de su álbum de estudio más reciente, “This Life” (2023), así como sus grandes hits de los 90. “Pray”, “Relight my Fire”, “Everything Changes”, “Back for Good”, “Patience”, “…Shine”, “Rule the World” o “How Deep is your Love” fueron algunos de los temas con los que "transportaron a los fans a un viaje nostálgico y lleno de emoción", aseguras desde Starlite Occident.