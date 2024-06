'Take That': "Estamos en un punto maravilloso de nuestras carreras"

'Take That' es una de las bandas más exitosas del Reino Unido, con abundantes logros (ocho álbumes que encabezan las listas, ocho premios BRIT y seis Ivor Novellos, por nombrar algunos) y conciertos en vivo con entradas agotadas constantemente donde quiera que van. El próximo 21 de julio actuarán en Jerez dentro del ciclo Tío Pepe Festival, a las 21 horas, en las bodegas Las Copas de González Byass.

Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald hacen en esta entrevista un recorrido por sus 35 años de carrera musical, hablan de la agrupación en la actualidad y de su nuevo disco, 'This life', así como de lo que ofrecerán en el espectáculo que tienen preparado para nuestra ciudad.

-Llevan casi 35 años en la banda. ¿Cómo ha evolucionado la agrupación a lo largo del tiempo?

-Gary Barlow (G. B.): ¡¿Cuánto tiempo llevas aquí?! 35 años, para empezar, es mucho tiempo. Ha habido tantos cambios... Pero estoy aquí para decir que es verdad: de lo que se trata es de un buen trabajo en equipo. La música es interesante, posiblemente no muy diferente de otras cosas, pero ya sabes, me gustaría decir que todo depende de mí, pero no lo es: depende de miles de personas que nos brindan su pequeña ayuda en el camino. Considerándolo todo, creo que miraremos hacia atrás en nuestra carrera y, seguro, se tratará de música, pero será de personas. De que conozcamos a gente fabulosa, de que personas fabulosas nos observen, de que nos escuchen y de que trabajemos con personas geniales. Creo que es sólo una celebración de la gente. Ha sido un tiempo maravilloso, maravilloso. Siento que, en cierto modo, esta última gira la hemos tomado como una vuelta de honor. Se siente como una celebración incondicional desde el momento en que salimos hasta que hacemos la reverencia de despedida. Creo que estamos en un punto maravilloso de nuestras carreras. Tenemos toda esta música que la gente disfruta y esperemos que los conciertos sigan siendo así para siempre porque son simplemente fantásticos. Ha sido mi gira más agradable. Nos estamos divirtiendo mucho en el escenario.

-¿Cómo ve el futuro para 'Take That'?

-G. B.: El futuro cercano es que nuestros últimos conciertos son a finales de noviembre. Así que son muchas giras y eso es brillante. Es genial tener un año de gira, ha sido genial. Y realmente lo echo de menos en nuestros días libres, en los que digo que estoy listo también para un show esta noche. Así que sí, este es un año de gira y supongo que volveremos al estudio y a girar de nuevo en algún momento. ¡Eso espero!

-¿Por qué llamaron a su nuevo álbum 'This life'?

-G. B.: Creo que ya estábamos preparados para una reflexión sobre la vida. Supongo que se podría decir que organizamos nuestras giras: 'The Circus', 'Progress', con grandes títulos y, después de lo que ha pasado en los últimos cinco años, con grandes éxitos como 'Odyssey', sentíamos que nuestro público quería más vida, más de nosotros. Y entonces llegó la música y se sintió realmente personal y muy reflexiva. Y esa es la parte que no puedes controlar. Nunca llegas a un punto en el que te sientas en una habitación y dices: ¿cuál es el mensaje del álbum? Normalmente, te lo dice la música. Y la música nos dio esto, un álbum muy personal sobre la vida. Lo necesitábamos. Ha sido en un buen momento.

-Aseguran que querían enfocar este nuevo disco de manera diferente. ¿A qué se refieren?

-Howard Donald (H. D.): Tuvimos un proceso de composición diferente. En lugar de meternos todos en el estudio al mismo tiempo, fuimos en direcciones diferentes y decidimos componer con gente diferente, componer por nuestra cuenta y luego traer toda esa música. Supongo que el enfoque diferente también fue encontrar un productor completamente distinto en Savannah, David Cobb, que es increíble. Creo que ese es nuestro enfoque diferente en la forma en que escribimos el álbum. Diría que fue más que un enfoque diferente que cualquier otra cosa para mí.

-En su gira por España también recorren Andalucía. ¿Habían visitado antes la región?

-G. B: No, nunca habíamos estado allí. Hay un montón de lugares en los que nunca hemos estado en esta gira y estamos muy, muy ilusionados. Evidentemente, lo que queremos es dar conciertos, pero tocar en sitios nuevos es muy importante para nosotros a estas alturas de nuestra carrera. Nos hace mucha, mucha ilusión. Así que en cualquier sitio nuevo, ¡cuidado!

-Y visitarán Jerez el próximo 21 de julio. ¿Qué les parece actuar en una bodega centenaria como es González Byass?

-Mark Owen (M. O.): Una de las cosas más maravillosas que la banda 'Take That' ha sido capaz de darme son estas maravillosas experiencias de vida. Estamos muy agradecidos de poder visitar España en esta gira y siempre es increíble cuando tienes la oportunidad de actuar en lugares diferentes, especialmente cuando tienen tanta historia, es una experiencia totalmente diferente. ¡Gary estará encantado de probar todos los vinos mientras esté allí!

-¿Cómo será su espectáculo en Jerez?

-H. D.: ¡Un gran espectáculo! Siempre intentamos ofrecer un gran espectáculo. Y, ya sabes, muchos de los éxitos que fueron grandes en Europa obviamente tenemos que incluirlos, así que también habrá una mezcla de música nueva. No demasiada música nueva, pero también habrá. Así que les sugiero que se compren el álbum 'This Life' y se aprendan la letra, porque también vamos a tocar algunas de esas canciones.

-Dicen que tienen una deuda con España, concretamente con Barcelona.

-M. O.: Barcelona fue el primer lugar donde nos reunimos todos para empezar a hacer este nuevo disco. Pasamos dos semanas allí al principio de la historia de 'This Life', y nos sentimos muy bien acogidos. Como banda, España es uno de los primeros lugares que visitamos y siempre lo pasamos muy bien allí. No hemos vuelto a España desde hace unos cuantos años y sentimos que definitivamente le debemos a la gente de España un espectáculo por su paciencia, ¡y que nunca les olvidaremos!

-¿Cómo sintieron cuando se reunieron de nuevo en 2005?

-M. O.: ¡Fue emocionante y aterrador, pero sobre todo emocionante! Estaba nervioso, pero también dispuesto a volver a ver a todo el mundo. Era como si, de alguna manera, hubiéramos encontrado el camino de vuelta a casa.

-Muchos de sus fans les han seguido desde el principio y ahora llevan a sus hijos a los conciertos. ¿Cómo les hace sentir?

-H. D.: Una nueva generación de fans es genial. Sabes, de nuevo, con eso tenemos que pensar en todos los que están aquí, ya sabes, pensamos en los acérrimos que han estado allí desde principios de los 90, incluso los chicos que traen consigo. Puedes ver que hay alrededor de un 10% más de chicos en la audiencia, tal vez no tantos, y estás pensando: quiero que mañana vayan con sus amigos al pub, o dondequiera que estén, y les digan: ¿sabes qué? 'Take That' fue absolutamente genial. Independientemente de si te gustan las canciones o no, no creo que puedan negar que en realidad están viendo un gran espectáculo. Un gran espectáculo entretenido. Así que sí, me gustaría creer que eso es lo que está pasando. Y me gustaría creer que hay hijos de algunas de estas madres y padres que están viendo el espectáculo y hablan de ello para incorporar a otras personas a la familia 'Take That'. Creo que lo que sucede es que cuando nacen sus hijos y están constantemente escuchando música en el coche, no tienen otra opción que crecer con eso. Ya sea porque lo escuchen cada dos días o lo que sea, y de repente digan que son fanáticos sin estar obligados. Es genial.

-¿Qué les motiva a seguir haciendo música?

-M. O.: Bueno, en primer lugar, nos encanta lo que hacemos y esa es nuestra principal motivación. Nos encanta. Disfrutamos haciendo música juntos y disfrutamos de la compañía de los demás. Es un proceso emocionante y queremos seguir haciéndolo. Pero la mayor motivación para todos nosotros es nuestro público.