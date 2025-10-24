El Teatro Villamarta de Jerez se llenará para escuchar el nuevo disco de David Bustamante

David Bustamante presentará este sábado 25 de octubre su nuevo disco 'Inédito' en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, un trabajo basado en el pop que le inspiró donde el cantante se convierte en autor de sus canciones explorando nuevos sonidos, sin perder su esencia romántica y enérgica.

Tour inédito es el título del espectáculo con el que ha iniciado una gira por los principales escenarios españoles; una propuesta concebida como una interacción directa con el público.

'Inédito, nuevo disco de David Bustamante con diez temas de su puño y letra

En esta decena de temas que conforman Inédito aparecen las verdaderas influencias pop de la vida de Bustamante adquiridas en su juventud, desarrolladas en su madurez y creadas en pleno auge del género en este primer cuarto de siglo. Un pop con letras inspiradoras, pero cantadas con un estilo más urbano, donde se puede apreciar la calidad vocal del cántabro.

Aunque ninguna de las nuevas canciones lleva el título de este nuevo trabajo, define a la perfección el cambio de rumbo que toma su carrera: firma todas las canciones, la mayor parte de ellas en solitario. “Primero le perdí el miedo a mis propias ideas, a ver las cosas nacer. No ha sido un camino sencillo, pero aquí está y ya sólo me queda levantarme cada día a celebrarlo”, ha explicado el artista.

David Bustamante: "Me siento pleno y realizado"

Tour Inédito se presenta sobre el escenario del Teatro Villamarta como una propuesta que busca la interacción directa con el público, un formato en el que la cercanía y la sinceridad juegan un papel fundamental. “Este trabajo lo siento como un volver a empezar. Me siento pleno, realizado. Es como si ahora estuviera en el ecuador de mi carrera y hubiese conocido a una nueva persona, que se llama igual que yo”, ha señalado el cantante.

El repertorio combina sus grandes éxitos como Dos hombres y un destino, Devuélveme la vida y A contracorriente, junto a las piezas del nuevo trabajo discográfico.