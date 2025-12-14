Willie Márquez unifica arte, música y gastronomía en 'Sarmiento', su nueva exposición

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido a la inauguración de la exposición ‘Sarmiento’ que el reconocido y polifacético artista jerezano Willie Márquez ha organizado en su casa estudio 'WM Art House', y que ofrece una experiencia creativa que une arte, música y gastronomía. La apertura de esta muestra ha contado con la presencia de los delegados de Cultura, Francisco Zurita, y Educación y Formación, Nela García, y ha estado acompañada de la presentación del disco 'Sarmiento' de Curro Carrasco y del ronqueo vertical y degustación de atún de los expertos de Atún Oro.

La alcaldesa ha felicitado a Willie Márquez -que ha vuelto a Jerez tras pasar unos años en otras ciudades - por este original propuesta que refleja su dominio y experimentación con distintas disciplinas artísticas como pintura, escultura, vídeo, fotografía, joyería y moda; ha colaborado con firmas como Swarowski, Osborne, Cookplay, Pacha, Timberland, Majoral o Hugo Boss y con artistas como Josemi Carmona, Pepe Habichuela, Antonio Vega, Ketama, Niña Pastori, Tomasito, Curro Carrasco, Sorderita, Dave Holland.

De igual modo, María José García-Pelayo ha destacado que esta exposición surge “en un momento crucial para Jerez, que se prepara para ser Capital Española de la Gastronomía en 2026, y que aspira a ser Capital Europea de la Cultura 2031. No en vano, la ciudad vive un momento de efervescencia creativa muy interesante en el que múltiples manifestaciones artísticas se dan la mano y generan sinergias, evidenciando el talento y la originalidad de nuestros artistas y la riqueza y variedad cultural de Jerez”.

Desde hace ya más de 25 años, Willie Márquez desarrolla su carrera como creador y en 2022 inició una proyección internacional de su obra, basada en la colaboración con fundaciones y ferias de artes internacionales. El Espacio Cultural Art House está concebido para dar a conocer su obra así como una exposición de pintura contemporánea, basada en un innovador sistema utilizando texturas diferentes sobre las que trabaja.

Por su parte, el músico jerezano Curro Carrasco es guitarrista del grupo de flamenco-fusión Navajita Plateá, hermano del cantaor Juañares y sobrino de Diego Carrasco, al que suele acompañar a todos sus conciertos.

Respecto a Atún Oro, se trata de una empresa jerezana especializada en experiencias gastronómicas en torno al atún rojo salvaje del Estrecho.