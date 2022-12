Adiós a la casa-palacio riquelme, ha sido un placer tenerte

Hoy, me sumo a la creciente indignación en medios de prensa y redes sociales por el derrumbe de uno de los arcos interiores de la Casa-Palacio Riquelme en Jerez. Una arquitectura que estando a la intemperie y completamente abandonada a su suerte, evidentemente no ha resistido el temporal de lluvias y viento que estamos viviendo durante estas semanas.

Han sido muchas las voces que llevan años alertando a la sociedad jerezana sobre la peligrosa situación en la que se encuentra una de las casas palaciegas más representativas del estilo Renacentista en la ciudad. Y siempre han estado en lo cierto: Definitivamente, "está en riesgo extremo de desaparición". Sólo hay que acercarse a la preciosa fachada principal para comprobar cómo preside a duras penas la Plaza del Mercado en el corazón del Barrio de San Mateo.

De hecho, parece que se va a caer hacia delante aplastándote (porque está inclinada) y se caerá, si el Ayuntamiento no hace nada más que encorsetarla con hierros. Y se perderá, como hemos perdido tanto patrimonio en la ciudad.

Desde luego, teniendo en cuenta que para reponer las letras del Monumento a Juan Manuel Durán González en la Plaza de las Angustias, han tardado una barbaridad de tiempo, para restaurar una Casa-Palacio podrían pasar siglos… Estamos a una simple regla de tres para saber que vamos a perder Riquelme seguro. "Manos arriba, esto es un atraco…" habéis ganado.

El Palacio es propiedad del Ayuntamiento de Jerez y parece que no hay intención de restaurarlo/conservarlo para darle un uso. Me pregunto si la resignación es lo único que nos queda… A veces creo que es mejor no ofuscarse demasiado, porque este caso de dejadez, puede llegar a quitarte el sueño si lo piensas detenidamente. Y si te acuerdas del Palacio de Villapanés… mejor "apaga y vámonos".