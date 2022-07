Amigos del baloncesto

HUBO un momento allá por los ochenta que fue el capo del baloncesto en nuestra ciudad. Miguel Soto, que había sido cocinero antes que fraile, pues había jugado allá por mediado de los sesenta en la Salle San José, era la persona de referencia en el baloncesto en nuestra ciudad. Él entrenó a todos los que luego triunfaron lejos de nuestra ciudad como Miguel Cabral o Juan Rosa. Pero el Caja Jerez nunca tuvo capital, ni ayudas económicas para dar un salto cualitativo. Creo recordar que era un proyecto demasiado personalista y luego tampoco contó con el apoyo necesario del ayuntamiento. Luego llegaron el Unibasket, hoy DKV, después el Xerez C.D. y la figura de Miguel Soto se fue diluyendo.

Recuerdo en cierta ocasión, cuando el Unibasket jugaba en una categoría superior a la del Caja de Soto, una conversación en la que venía a pedir más minutos en Onda Jerez para su equipo y yo tenía que explicarle que con los medios que teníamos había que hacer una selección de qué poder grabar y sacar. A él no le valieron mis explicaciones creo recordar, pero era la cruda realidad.

El caso que hoy en día sigue viviendo el baloncesto casi con la misma pasión, debe tener en torno a los setenta años, incluso más, y me consta que sigue manteniendo un grupo de veteranos que juegan todas las semanas, que mantiene activo un blog de baloncesto en el que cuenta sus historias y, por cuestiones que no vienen al caso, me he enterado que este verano ha vuelto a entrenar un equipo senior para jugar la liga de verano que cada año se organiza en la vecina localidad de San Fernando.

Así que en vez de hablar hoy de Gasol, Nadal o cualquier otro grande deportista, se me ha apetecido, porque lo considero justo, dedicarle este rincón semanal a modo de homenaje por toda una vida marcada por su amor al baloncesto. Aunque solo sea en una liga de verano, Miguel Soto sigue disfrutando como entrenador de baloncesto. Esperemos que no solo sea este verano, sino que luego vengan muchos más. En cualquier caso es una alegría verle en un banquillo.