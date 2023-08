La Constitución española es invocada estos días a cada instante por políticos, periodistas, opinadores varios, la mar de las veces pontificando sobre su significado o sobre la lealtad entendida desde su particular posición, normalmente para advertir que el contrincante la desprecia. Esa peculiar mirada suele ser perversa. En España será Presidente no quien más sufragios populares ha obtenido, sino quien más apoyo parlamentario recabe. Aunque esto sea inédito en democracia -al menos en la Presidencia-, es constitucional y legítimo. Empeñarse en lo contrario es una pataleta absurda. A pesar de eso no todo lo que es legal y se atiene al texto del 78, cumple con la finalidad para la que fue concebida. Escuchar al socialismo que un pacto de Investidura o Gobierno con más de 30 marcas distintas -toda ella independentista o ajena a un proyecto común cuyo objetivo es debilitar la nación española-, es un ejemplo de respeto a la diversidad y pluralidad de los pueblos de España, es un contrasentido constitucional. Ese pacto no busca hacernos libres e iguales, la solidaridad entre ciudadanos al margen del territorio ni persigue la unidad con respeto a la diversidad por mucho que la invoquen. La refieren porque le facilita el acceso al poder, pero saben que a sus socios les importa un pepino la Constitución, sus valores y sus fines. Dan por descontado que aquellos buscan la ventaja respecto a sus vecinos, el hecho diferencial, la expansión de su delirio histórico, la división y la colmatación de lo propiamente español. Y lo que es peor, su electorado no se despeina un pelo por un pacto con asesinos de Bildu en las listas, con un prófugo, golpistas o tipos que amenazan con volver a intentarlo. Esa parte de la historia no se estudia en la Religión de la Memoria Democrática que nos dan en cucharadas soperas cada día.