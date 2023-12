La Navidad es cada vez más larga y más ancha. Ya no son solo las grandes superficies ofreciendo polvorones cuando aún no hemos guardado en el trastero las sillas de playa. También el Ayuntamiento. No hace tanto la Navidad empezaba con la Lotería del día 22. Hace un poco menos el alumbrado esperaba a la Inmaculada. Ahora, ni siquiera se respeta el mes de Diciembre. Y los alcaldes/sas compitiendo por ver quién tiene más grande la estrella de Belén.

En Jerez un millón de bombillas encendidas muchas horas incluso cuando no hay nadie por la calle. En época de cambio climático, de carestía energética, de sequía, de deuda municipal, hay un millón de bombillas más en Jerez – y otros sitios – gastando luz. A la vez que sigue habiendo pobreza energética: gente que no puede pagar sus recibos de luz y tiene que recurrir a la ayuda social, gente que no puede encender la calefacción – vaya lujo - y tienen que andar por casa con el abrigo puesto. Pero ¡qué bien! un millón de bombillas lucen en Jerez por Navidad. También se cortarán calles del centro. Ojalá fuera para demostrar que es posible una peatonalización generalizada y permanente devolviendo a las personas el centro de la ciudad.

Todo se justifica con la letanía de que es para estimular el comercio, es decir, que la gente gaste más. Será el que pueda, porque no puede todo el mundo. Y, para el que no puede, tanta luz y despilfarro no conducen más que a la frustración y la melancolía. También hay quien dice que se quiere recuperar la Navidad religiosa ¿así, cuando el origen de todo fue una pareja con un niño en una cuadra donde escaseaban la comida, la luz y el calor?

Feliz Navidad, felices fiestas, feliz año, feliz solsticio… Seamos felices ahora y siempre. Con sobriedad.

Y ¡ojo! que le quieren pegar un hachazo al subsidio del paro.