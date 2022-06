El otro día podíamos leer en las páginas del DIARIO la noticia de la visita de la Señora Alcaldesa, acompañada del Delegado de Cultura, a Londres para mostrar las buenas ofertas culturales de la ciudad y conseguir que Jerez sea destino cultural importante para conocer los importantes eventos que, en este sentido, existen. Fueron recibidos por gente importante del turismo y de los tours operadores, se hicieron las consabidas fotos para dejar constancia del trabajo y que todos supiéramos lo significativo del hecho. Todo perfecto. Parece ser, por la información, que ambos "embajadores de la cultura jerezana" ofrecieron las maravillas de nuestro arte… el flamenco.

Las peñas; los cantaores - excelsos como ninguno y portadores de la toda la esencia eterna de Jerez -; los grandes bailaores; el todopoderoso Festival de Jerez, estación término para legión de aficionados cada año; me imagino que hablarían de la Fiesta de la Bulería - no hablarían, creo, de su deambular perdido intentando recuperar su entidad e importancia de otros tiempos -; la ciudad del Flamenco, el Museo de Lola Flores… Grandes asuntos que dicen mucho en la ciudad, de los que todos nos sentimos orgullosos y por los que nuestros gobernantes pueden sacar pecho. No sé - en la noticia no se decía - si alguno de los que recibieron a nuestros dos regidores, les preguntaría por otros tipos de actividades culturales, las artes plásticas, por ejemplo.

Miedo me da pensar que preguntaran por este tipo de asunto. Poco puede decir nuestra Alcaldesa porque parece que la creación artística para ella no tiene la importancia de otras artes, a juzgar por las veces que la hemos visto, en los acontecimientos artísticos que se dan en la ciudad. Me horrorizaría imaginar que le hubieran preguntado por nombres como los de Eduardo Millán, Antonio Lara, Nacho Estudillo, Javier Palacios, Rocío Cano, Magdalena Bachiller, Juan Ángel González de la Calle, Pepe Molina, Jesús Rosa, Pepe Basto, José Manuel Reyes, David Maldonado, Fermín G. Villaescusa, Nano Pemartín, David Saborido… y muchísimos más; artistas jerezanos grandes que están llenando de trascendencia el arte que hoy se hace en España. No sabría decir nada, no podría. Y es que la cultura de Jerez tiene muchos más discursos que el flamenco.