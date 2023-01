Si las cuentas no me fallan, el Jerez Off Festival 2023 que La Guarida del Ángel pondrá en marcha el 24 de febrero y mantendrá activo hasta el 11 de marzo, dedicado a Juana la del Pipa, ofertará en su sede social de la calle Porvenir hasta un total de 42 espectáculos de baile -así reseñados en la cartelería-, además de actuaciones de alumnas/os de escuelas de baile de María del Mar Moreno, 'Marisma' y Marisa, de San Fernando, Chiqui de Jerez, Tatiana Ruiz, María Vargas, Marián Jiménez, Macarena de Jerez, Esther Aranda…

El baile individual, tanto femenino como masculino va a tener así mismo un destacado capítulo, como lo tendrá igualmente el apartado dedicado al cante en solitario y el de acompañamiento: en el primer grupo estarán Antonio Peña Carpio 'El Tolo', Manuel de Cantarote, Miguel Flores 'Capullo de Jerez', Aroa Cala, 'La Chocolata', 'Tomasito', José de los Camarones, 'La Fabi'… Como integrantes de diversos espectáculos, cantaores como Antonio Malena con el baile de Hiroki Sato, Enrique Remache, Manuel de la Nina, Rafael el Zambo, Pedro Montoya, Enrique el Extremeño…

Espectáculos titulados Fiesta por Bulerías, Arte y Magia del Flamenco, 'De Japón a Jerez. Corazón Flamenco', Con solera, Sin fronteras, Semillas de Jerez, con la dirección artística de Esther Aranda, Carrasco Fiesta con Maloko Soto y Ane Carrasco, Flamenco Inclusivo 'Tejiendo alas' dirigido por José Galán, 'Como dos gotas de agua' protagonizado por José y Dani 'Los Melli', el que aunará los trabajos de Irene Olivares y Eva del Cristo como el de Susana Casas y El Junco, Dayli Fuguet y Mariana Martínez, Cristina Hall y Sara Holgado y otros. Las guitarras de Fernando y Diego del Morao -éste último para acompañar el cante de Juana la del Pipa-, figuran así mismo en el amplio y atractivo cartel programado por La Guarida del Ángel para, al tiempo de posibilitar la presencia sobre el escenario de jóvenes y numerosos intérpretes del baile el cante y el toque de guitarra, rendir homenaje a una de las pocas voces con sabor a historia cantaora jerezana como es la de Juana del Pipa, figura entrañable, miembro de una enjundiosa familia gitana que continúa perpetuando el nombre de la que fue su 'mare', la inolvidable Tía Juana la del Pipa, aquella que tan sólo con alzarse de la silla para iniciar su intervención en el espectáculo de turno y elevar sus brazos al aire de la noche, conseguía que los corazones de cuantos presenciábamos sus intervenciones latieran al unísono con el sereno compás de sus pies cuando bailaba por bulerías.

La historia 'jonda' de Jerez -en el cante, el baile, el toque de guitarra y unas palmas a compás-, prosigue afortunadamente y, aún cuando en ocasiones asistamos a encuentros que nos hacen añorar tiempos pretéritos, recordando, recordando… podemos continuar gozándolos como el baile ayer, y el cante hoy, de las dos Juanas del Pipa.