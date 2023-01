Adaptarse a los tiempos que corren podría muy bien compararse con las metamorfosis que desarrollan ciertos animales, variando no sólo de forma, sino también en sus funciones y género de vida. Así sucede cuando el ser humano se siente atraído por todo aquello que desconoce, induciéndole a un proceso de cambios que, en el fondo, esperaba con entusiasmo. No hay nada más emotivo que vivir una catarsis o conversión ansiada; resulta regenerador, placentero y liberador. Porque descubrir, innovar e incluso alterar el curso de los acontecimientos, supone un rejuvenecimiento, una motivación añadida que inyecta aire fresco a los pulmones. La monotonía, en cambio, es perjudicial, dañina, contagiosa, insípida, aldeana y sintomática de patologías irreversibles, pues desacredita el espíritu inquieto del individuo, lo anula o extingue.

Si observamos, por ejemplo, el comportamiento de las hormigas, entenderemos mejor el increíble precio que hay que pagar en aquellas sociedades estrictas con sus obligaciones o hábitos conductuales, al estar regidas por estrictos patrones de comportamiento. En ellas veremos cómo las hormiguitas deambulan al unísono, siguiendo líneas simétricas, definidas, marciales, nunca dispersas (¡peligro!). Y si se encuentran en el camino con otras que vienen de vuelta, están obligadas a detenerse una milésima de segundo para cruzar sus antenas (órganos sensores que poseen los insectos para funciones como el olfato o tacto, e incluso auditivas), transmitiéndose con ellas cierta información, o saludo riguroso de obligado cumplimiento. Así desarrollan toda su existencia las hormigas: recolectando sin descanso y enterrándose después en vida, por ciclos. Y eso, si no mueren antes en el intento. Curioso y, a la vez, frustrante, amargo, triste.

A decir verdad, no existen muchas diferencias entre las sociedades más organizadas del mundo animal y el humano. Quizás el segundo ha derivado en una transgresión de las conductas en su cadena evolutiva, pero mantiene los esquemas que dieron origen y continuidad a todas las especies. Tal vez el hombre se distingue de otros seres vivos por su permanente tendencia autodestructiva, pero intenta aprender de los errores y a recomponer los daños causados. En el fondo, todos seguimos las líneas simétricas marcadas, obedeciendo al dictado unas reglas severas que no admiten discusión. La controversia se suscita cuando alguien pone en cuestión los modelos de comportamiento y la encorsetada obligatoriedad de cumplirlos al pie de la letra, sin cambiar ni una coma o punto, sin poder rectificar a los que marcan esas normas.

Aquel que navegue a contracorriente, que se mueva en círculos no concéntricos al orden establecido, ignorando lo presente, será llamado a abandonar el paraíso. Los excéntricos que rompen protocolos no tienen cabida en un sistema de ritos y usanzas dogmáticas. Todo el que use fórmulas de expresión no acordes con la baja media intelectual, se granjeará el desprecio, el insulto o el odio público, pues nadie se mostrará interesado en analizar sus tesis por pura envidia, terquedad, embrutecimiento o celo. Si alguien se atreve a poner en duda a un tótem o dirigente de masas apoltronado, será repudiado hasta la estigmatización, por muchos argumentos irrefutables que esgrima. Aquellos que persigan obstinadamente la verdad, en detrimento de los que erigen su imperio en la mentira, sufrirán la ingrata experiencia del acoso, o verán peligrar su propia vida. Todo el que se atreva a manifestaciones sinceras, cuando la norma establecida es el silencio o el ocultismo, serán mal vistos o perseguidos. El simple hecho de vestir con ropa de verano en invierno levantará sospechas y comentarios soeces, o algo peor.

Todas las rarezas o extravagancias, que en el fondo son formas distintas de actuar, e incluso genialidades, siempre tendrán sus horas y los amigos contados. Aquellos que disfruten mientras cae un aguacero, cuando la mayoría hace acopio compulsivo de paraguas, serán tildados de locos o tendrán una pésima consideración social. Todo un contrasentido, pues no hay nada más higiénico, tanto física como mentalmente, que recibir esa depuración hídrica, natural y gratuita sobre nuestro cuerpo, sin prejuicios, al estilo de Gene Kelly en la película 'Singing in the Rain' (cantando bajo la lluvia). Lástima que, salvo en cine o teatro, la excentricidad esté tan mal vista. Lo suyo es ser una obediente hormiga con sus antenas desplegadas, saludando a diestro y siniestro…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.