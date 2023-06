Pedro Sánchez Pérez-Castejón debiera llamarse Narciso. Cuando se ve reflejado en los estanques de La Moncloa queda prendado por lo bello que se ve. A buen seguro, la corte de consejeros que puebla su humilde morada, asentirá con una sonrisa cómplice y suspirando dirá: “no lo hay más guapo que tú”.

El camarada Tezanos le pasará a diario unas encuestas inconfesables en las que la inmensa mayoría de españoles dirá que es el presidente más hermoso y arrebatador de la Unión Europea. Él las creerá con fingido rubor pero, tomando un espejo del tocador de Begoña que mirará de reojo, comprenderá que ‘la gente’ lleva razón. Poco después, el mismo Tezanos le pasará otras encuestas confesables, pero falsas, que dirán: ‘todo el orbe de la católica España tiene pensado votarte de aquí a la eternidad’.

La noche del domingo pasado le volvió a preguntar al espejo de Begoña quién era el más hermoso del reino y le contestó que un chico madrileño y abogado del Estado, llamado José Luis Martínez-Almeida. Enfurecido gritó: ¡Eso no es posible! Y arrojando el espejo al suelo salió corriendo por palacio preso de la ira.

Otro Narciso, pero éste Michavila, terminó de agriarle la jornada vaticinando la pérdida de todo su poder y dejando a Tezanos con sus vergüenzas al aire. Para más inri, un Abascal campeador, montó a la grupa de su caballo a la bella Ayuso y galopó como quien libra a una princesa emparedada.

Y no lo soportó. Ese Narciso no comprendió que preguntado el pueblo respondiera que no era bello, sino feo. Que no era sincero, sino arpía. Que no ponía cuidado en las amistades que frecuentaba y que se ‘juntaba’ con lo peor de cada cárcel.

Este Narciso mustio, sintiéndose destronado, quiso morir matando y nos da la oportunidad el próximo veintitrés de julio de decirle nuevamente, cuán bonito es. Un magnánimo...