Parque eólico El Barroso, alerta en Macharnudo

En la columna de hoy no me voy a andar con rodeos. Bajo mi punto de vista, el parque eólico El Barroso, que Capital Energy quiere instaurar en las inmediaciones de Macharnudo, me parece una aberración que amenaza el cultivo de la vid. Además, Macharnudo es uno de los grandes pagos históricos del Marco de Jerez.

La alteración de determinados enclaves de viñas considerados en conjunto como zona de paisaje sensible (con especial protección paisajística) es un verdadero problema que directa e indirectamente, afecta a muchas personas, familias, empresas e instituciones, desde un punto de vista ambiental, económico y también cultural.

A pesar de ello, ¿se puede llevar a cabo este proyecto eólico? Parece ser que sí.

Las autoridades competentes ya concedieron la licencia de obras y se ha puesto en marcha, a pesar de las voces de rechazo que se han pronunciado al respecto.

Un proyecto que aparte de la instalación de los propios aerogeneradores, implica una serie de reformas importantes del paisaje, modificando en consecuencia cauces hidráulicos, vías pecuarias… con toda la ingeniería que un proyecto de esta envergadura conlleva. Hablamos de tendidos eléctricos, infraestructura de comunicaciones, nuevos caminos de acceso, movimientos de tierra, arranque de viñas…

En definitiva, una invasión de las energías renovables que amenaza la integridad, como comentaba anteriormente, de uno de los pagos más importantes que tenemos en nuestra Denominación de Origen, la más antigua de España. Pienso que si se acaba llevando a cabo, cosa que está pasando, va a suponer otro revés para los sectores vitivinícola, bodeguero y enoturístico, que aún se están reponiendo de la dura situación que estamos padeciendo por la pandemia.