El Plan de T-5

El litigio que tuvo Mediaset con ITV Studios terminó siendo fatal para los intereses de la compañía de Telecinco. El concurso del rosco, un hábito para millones de espectadores que en muchos casos casi sólo se sientan en todo el día para ponerse a prueba con el vocabulario, tenía la virtud de atraer a fieles que en cualquier otra circunstancia no sintonizarían con la cadena marcada por Sálvame y los realities. Pasapalabra era un tesoro mayor del que preveían los directivos porque además de arrastrar para que se quedaran muchos seguidores que tenía Piqueras permitía que el número 5 estuviera en el mando para una parte de la audiencia que no lo cuenta como una opción preferente.

El cálculo además de creer que cualquier otro formato similar haría regresar a los seguidores tampoco ha sido válido. Christian Gálvez caía bien como conductor de Pasapalabra pero el que realmente atraía a la audiencia era el formato en sí. Y si nos dieran a elegir entre el que estaba y el que está ahora al frente del juego, Roberto Leal le añade una dosis de naturalidad y frescura, favoreciendo un protagonismo lucido a los demás, que le ha venido bien a una mecánica que despierta tanta fidelidad.

Adelantar el reality Secret Story a las ocho de la tarde no aporta nada nuevo a lo que ya había en la programación y no es opción para atraer audiencia nueva a la que conserva Sálvame. Ni El precio justo ni Alta tensión, que finalmente no ha vivido el trance de ponerse frente a frente al rosco, eran formatos que arrojaran inquietud al que lleva liderando desde hace más de una década la franja previa a los informativos nocturnos. Antena 3 va a partir con ventaja cada mes sólo por contar con Pasapalabra.

En Telecinco tendrán que seguir discurriendo para hallar más público a una hora donde los hábitos están firmes. Adelantar lo que ellos llaman prime time tendrá que ser con otros contenidos, otras posibilidades. Y, ojo, ni siquiera con contenidos evidentemente morbosos sería suficiente.