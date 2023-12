El tirón tan grande que tienen las Zambombas de Jerez ha convertido la ciudad en un auténtico hervidero. Es una verdadera alegría ver el centro y las calles llenas de gente e incluso de personas. Esta continua peregrinación es la muestra y prueba evidente del potente poder de atracción que tiene la Navidad de nuestra tierra y su particular forma de celebrar estas fiestas tan señaladas. Autobuses en la Alameda Vieja continuamente dejando y recogiendo , bares, hoteles, comercios con afluencia constante de clientes o al menos interesados potenciales generados por esta corriente de moda que diferencia a Jerez del resto de ciudades por su Zambomba. Una música que a día de hoy ha traspasado hasta su cualidad flamenca y que la masa o gran público identifica como algo suyo que solo sucede en Jerez. Y es que cuando algo pasa del control de los que la ofrecen y es percibida de aquella manera por los que la demandan ya no eres dueño del producto. Desde ese instante para saber quién eres o como es ese producto debes preguntarle al mercado porque ya tu definición original queda “desfasada”. No sé si me explico...

Ya poco vale lo que diga el casposo agonizante por odio y envidia además de frustrado que le da coraje que la Zambomba o lo que vaya bien y él o ella no pueda tirarle un bocao tenga el tirón que tiene. Ya poco importa que diga si cuando se sonoriza pierde la esencia la Zambomba de los patios de vecinos bla bla bla… porque hoy día para que una Zambomba fuera replicada exactamente igual que antes con los escasos medios no deseados de los que comenzaron esta bonita historia y tradición singular… Para empezar habría que volver a disponer de un solo cuarto de baño que era el que había en esas casas de vecinos a veces sin canalizaciones de agua en donde todos tanto niños, mujeres como hombres hacían sus necesidades en un cubo de zinc… A eso no deberíamos volver ¿verdad? Por lo tanto sin perder el norte y haciendo lo posible para que esto de la Zambomba no se pierda actuemos con coherencia y desde Jerez hagamos lo que se tenga que hacer entre todos por conservar su esencia, con los medios de los que no pudieron disponer nuestros antecesores y con la responsabilidad de hacerlas verdaderamente flamencas en manos de los flamencos y el romancero como saben hacerla única y diferente. Pero dejemos que lo sientan y lo ‘compren’ también los demás sin que se deteriore el producto para que siga siendo único. Feliz Navidad y vaya usté condió.