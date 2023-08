Hace unos días apareció en el Diario una denuncia de los vecinos del Centro Histórico –sobre todo, calles Juana de Dios Lacoste y Santa María de Gracia– sobre la ruina del entorno y el deterioro de la convivencia. El paseo por la zona, que debería ser una maravilla, deviene en un auténtico chasco que invita a marcharse de allí.

Es el resultado de un proceso de degradación que nadie ha sabido, o querido, detener. Las casas se caen porque no hay el mantenimiento mínimo exigible por ley. Falta un sistema de transporte público (minibuses eléctricos) para conectar a la gente con otras zonas de Jerez. Se va cerrando el comercio. No hay vigilancia ni seguridad: Ay, esa policía de barrio tan prometida recorriendo las calles a pie. Donde había gente van quedando fantasmas y trapicheo. Y una administración que mira para otro lado. Todo empezó con pequeños actos de abandono, que no se denunciaron o combatieron a tiempo y que fueron marcando el futuro.

Hoy, en una zona cercana, entre las calles Zoilo Ruiz-Mateos y Armas de Santiago empiezan a verse averías y hechos de todo tipo sobre las que no se actúa. Hay un columpio roto en el parque infantil que es un peligro. Hay una obra abandonada en cuyo interior pasan muchas cosas. Hay una zona verde / aparcamiento convertida en polvoriento depósito de material de obra cuyo trasiego despierta a todos a las siete de la mañana. Hay agujeros en la acera, donde te puedes dejar el pie, que alguien ha tapado clavando al revés un cono de señalización. ¿Presagios de futuro?

La administración, sobre todo la municipal, tiene que acometer de una vez la restauración del centro histórico. Rehabilitación y menos obra nueva. Alcaldesa: No olvide sus promesas de campaña. Y, por lo menos, por los niños y niñas, arreglen el columpio antes de que haya una desgracia.