Concepción Arenal, nuestra insigne feminista del siglo XIX, periodista, fundadora de la revista "La Voz de la Caridad" y autora de varios ensayos sobre la mujer, cinceló en el imaginario popular la célebre frase "Odia el delito y compadece al delincuente", añadiendo además y sabiamente ese otro principio de que "Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie", consideraciones estas que se me han venido al pensamiento una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo que, con algunas ligeras rectificaciones sobre lo dispuesto por la Audiencia Provincial de Sevilla, ha venido a concluir que en el tan traído y llevado como dilatado en el tiempo caso de los ERES, hubo unos políticos socialistas de la Junta de Andalucía que tuvieron, por acción u omisión, una directa participación y responsabilidad por la que fueron condenados y que, tras los pertinentes recursos ahora resueltos por la superior instancia judicial, deberán pagar por ello…

Naturalmente, desde la cúpula del Partido Socialista Obrero Español y también desde otros ámbitos; incluida la propia familia de José Antonio Griñán que fuera Presidente de la Junta, inmediatamente se ha lanzado la iniciativa de solicitar para él la gracia del indulto, dados los problemas de salud que dicen padece, lo que concuerda con el pensamiento de nuestra escritora gallega en lo que a compasión se refiere, pero no deja de ser especialmente significativo, aunque a dicha solicitud se han unido políticos incluso de la derecha; a los que no sé quién les ha dado "vela en este entierro"; entre otras personas representativas de la vida española, que ante otros casos vividos en nuestro país no han dudado en exigir, incluso a las mas altas magistraturas, además de la necesaria explicación de su comportamiento y desde luego la petición expresa de perdón, lo que me lleva a concluir que no en todos los casos, en España, tratamos a los posibles culpables de la misma forma…

Y esto ha sido y está siendo así, en este pestilente caso de los expedientes de regulación de empleo; que una Magistrada sevillana calificó de "sistema clientelar", creado por una organización política para mantenerse en el poder; sin que por ahora se hayan escuchado muchas voces, por no decir ninguna "de la cuerda", instando a que por semejante actuación los responsables pidan - ¡que menos¡ - perdón y desde luego se restituya el dinero utilizado irregularmente, una cantidad ciertamente elevada, según hemos conocido "a cuenta gotas", lo que se correspondería con la primera parte de la máxima de la pensadora nacida en El Ferrrol, de rechazo - odio lo llamó la Arenal - al delito…

En este caso de los ERES, a la vista de la concurrida relación de imputados, muchos de los cuales han sido finalmente condenados por su forma de proceder, podríamos aplicar también aquello de "Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie", excelente "cortina de humo" para diluir responsabilidades y conductas impropias, entre las que ciertamente hay que situar la utilizada excusa, manifestada por máximos responsables de la Junta autonómica, del "desconocimiento" de lo que se estaba cociendo, que desde luego es para "nota"…

Claro que la respuesta a todo esto, tal ve la hemos tenido en el apabullante resultado de las pasadas elecciones andaluzas…