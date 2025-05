Déjà vu xerecista

Pasé un rato por la caseta de Diario de Jerez para saludar a compañeros y amigos. El caso es que compartiendo una copa de vino de nuestra tierra, uno de los periodistas más informados que conozco me dijo que el fútbol en Jerez no puede seguir así para, a renglón seguido, preguntarme: "¿Tú crees que esto tiene arreglo?". Mi respuesta fue clara: "Aunque es una pena, todo indica a que a corto o medio plazo es del todo imposible".

Un antiguo coincidente laboral solía defender sus posturas agoreras amparándose en el dicho de que un pesimista es un optimista bien informado. No es que yo comulgue al cien por cien con tal axioma, pero debemos convenir que algo de cierto hay en él. Estamos asistiendo a un mundo en el que nadie se pone de acuerdo en nada, ni en religión, ni en política y mucho menos en el fútbol. Ahora prima defender nuestros intereses a costa de pisotear los del resto. Esto ocurre a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Podría argumentarse que mi punto de partida es realmente negativo y pesimista, que hay personas buenas, acciones buenas y corrientes sociales que luchan por un mundo mejor, algo que por supuesto es cierto, pero en estos tiempos que corren esa tendencia es infinitamente más débil que la dañina imperante.

Ya he escrito en varias ocasiones de la situación que atraviesa el fútbol jerezano. Cuanto más hablo con algunos de los actores que nos han llevado a la actual situación, cuanto más me paro a reflexionar sobre la cuestión y cuanto más observo comportamientos a nivel individual y colectivo en la ciudad, más refuerzo mi creencia de que solución, lo que se dice solución negociada, no va a existir. Que en Jerez la gente es principalmente futbolera, es más que evidente. Si a 114.014 le sumas 71.865 se obtiene un resultado de 185.879 y si a continuación dividimos esa cantidad entre 17, nos arroja una cifra de 10.934, lo que hubiera supuesto superar en media de espectadores a un total de dos estadios de Primera División, 8 de Segunda División y superaría a la mayoría de equipos de los dos grupos de Primera RFEF.

Pero la única realidad es que el Xerez CD está planificado su próxima campaña y el resto de equipos de nuestra ciudad están haciendo lo propio. Cada cual tiene su propio proyecto deportivo, sus aspiraciones, sus ilusiones y que a fecha de hoy sus caminos son divergentes en el plano deportivo e ideológico. No olvidemos al mismo tiempo que cualquier equipo jerezano que consiga llegar algún año al fútbol profesional, por ley, tendrá que reconvertirse en una sociedad anónima deportiva, todo un dèjá vu xerecista para quien tenga memoria. Así que por si acaso, pongamos en nuestra dietas rabillos de pasas para no olvidar con tanta facilidad de dónde venimos.