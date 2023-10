Si se examina la historia de nuestra bella ciudad, llegaremos a la conclusión de que no hay en esa su historia un día más especial que el 9 de octubre, porque en ese día de 1264 cambió la historia de Jerez.

Ese día Jerez amaneció como Shari Sadunia, de lengua árabe y religión musulmana, y cuándo anocheció, los habitantes musulmanes habían tenido que abandonar la ciudad, cuyas casas iban a ser dadas a pobladores cristianos, venidos de los reinos cristianos de la Península. Las dos grandes culturas que han dominado Jerez, ”la islámica y la cristiana”, estuvieron aquel día sobre el suelo de Jerez, la una saliendo y la otra entrando, para quedarse hasta hoy al menos.

Un servidor de ustedes nació en Sanlúcar de Barrameda, y por tanto no soy jerezano de nacimiento, pero soy hijo adoptivo de Jerez, y me he pasado la vida en Jerez, adonde llegué en 1962 y no me he ido todavía.

Amo a Sanlúcar con toda mi alma pero igualmente quiero a Jerez. Mi padre, cuando yo no tenía más que un año, un día de lluvia se resbaló en la plaza sanluqueña del Cabildo, se partió una pierna y vino a Jerez para su restablecimiento en la clínica del doctor Girón, que estaba a la entrada de la Avenida. Mi madre me dijo muchas veces que como ella venía con frecuencia a ver a mi padre, me traía a mi y, cuando yo crecí, supe que había venido a Jerez pero yo no me podía acordar. Cuando yo tenía unos 17 o 18 años vinimos mi madre y yo a un asunto y nos quedamos ambos encantados de la preciosidad de ciudad que era Jerez. No me podía imaginar yo entonces que Jerez iba a ser el sitio de mi vida, y no se me olvida que cuando salí del Palacio Arzobispal de Sevilla con el nombramiento de párroco de Santa Ana de Jerez, mi madre pegó brincos de alegría. Su gozo se debía en gran parte a que su única hija, recién casada, ya vivía en Sanlúcar, y ella dijo: Muy bien, vamos cerquita de mi hija.

Tomé posesión de la parroquia de Santa Ana, en la barriada de la Plata. Estuve allí hasta el 24 de julio de 1974 en que la obediencia me pasó a la Colegial. A mí me sigue gustando Jerez: Me gusta su historia que he estudiado, me gusta su arte, sobre todo las preciosidades arquitectónicas y retablistas. Me gustan sus tres Iglesias con categoría artística de catedrales: La Colegial, ascendida por el Papa Juan Pablo II a catedral en 1980, San Miguel y Santiago. Hay también otras iglesias preciosas: San Marcos, San Lucas, San Juan,San Mateo y sobre todo San Dionisio. Me gustan mucho también tres Iglesias modernas que adornan la ciudad: Las Esclavas del Santísimo, La Compañía de María y la muy moderna Parroquia del Perpetuo Socorro, joya del arte moderno.

Me gusta la Alameda Cristina, la Calle Larga, la Plaza del Arenal, la Corredera, la Plaza de las Angustias. Me gusta el Parque González Hontoria y la Avenida, Montealto y muchas de las calles antiguas de Jerez, llenas de casas-palacio preciosas. Me gusta la maravillosa Semana Santa, y sobre todo algunas de sus cofradías como Amor y Sacrificio y la Humildad y Paciencia, y algunas concretas imágenes como el Cristo de la Viga, el Santo Crucifijo, el Cristo de la Expiración, la Virgen de los Remedios, el Prendimiento y el paso de su Virgen, y entre las recientes el Cristo del Perdón. Aunque no soy un adicto a la Feria, comprendo que es una gran Feria. Me gusta el Jerez de Pacheco y Pepe Carrión. Me gusta su Virgen del Carmen y el piadoso culto que le dan los Carmelitas. Me gustan las bodegas de Jerez: Domecq, González Byass, etc. Me gustan los campos de Jerez, sus viñedos y sus cortijos. Me gustan sus institutos, en uno de los cuales trabajé 21 años. Me gusta la Academia de San Dionisio y el Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Me gusta el Museo de los Relojes. Me gusta la Orden del Catavino de Oro. Me entusiasma el Hospital San Juan Grande, al que le pasó como a mí, que vino de fuera y se enamoró de Jerez ¿Está Jerez enamorado de San Juan Grande?

Siendo sincero debo decir que Jerez es una ciudad donde vivo a gusto porque me gusta. Quiero terminar insistiendo en que el día más propio de Jerez es el 9 de octubre. Esa es mi modesta opinión.