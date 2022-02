La resurrección de la banca

Las expectativas creadas por el Banco Central Europeo de una posible subida de los tipos de interés en el segundo semestre de 2022 ha supuesto una bocanada de oxígeno para la banca. Sus cotizaciones se han disparado en la Bolsa, y ya es uno de los sectores recomendados por los analistas a los inversores para este año. Aparentemente la banca ha concluido con éxito su travesía del desierto. Ya en 2021 la gran banca obtuvo 19.866 millones de euros de beneficio, gracias a las menores dotaciones de provisiones por morosidad e insolvencias hechas ese año, tras haber dotado más de 40.000 millones el año anterior. Han sido dos años duros, de reducción de costes, de saneamiento de activos, de cierre de oficinas, de reducción de plantillas, de inversiones tecnológicas y de un gran esfuerzo en la digitalización de sus procesos.

Todavía tendrá que hacer frente a otro Incremento de la morosidad a medida que vayan venciendo los créditos ICO y otros préstamos que se renovaron ampliando plazos. Pero no parece que este incremento de la morosidad vaya a ser un problema para la banca, que ha superado la crisis y sale de ella con mayor solvencia, con los activos más saneados, con menos peso tras el adelgazamiento de su estructura y la mayor digitalización de sus procesos. No obstante, todavía tiene dos asignaturas pendientes: mejorar su rentabilidad financiera, muy reducida por los bajos tipos de interés y mejorar su reputación, muy deteriorada por la baja calidad de la atención personal a sus clientes, sobre todo a los de mayor edad que se ven desatendidos y excluidos. Los bancos están en la obligación de hacer compatibles la necesaria transformación digital con la exquisita atención a sus clientes más vulnerables.

La subida de tipos de interés mejorará los márgenes de la banca y también sus cotizaciones bursátiles. Vienen buenos años para la banca, en un escenario en el que tendrán que hacer frente a nuevos competidores, grandes multinacionales tecnológicas y pequeñas fintech. La subida de tipos de interés que estaba prevista para 2023 se anticipa a finales de 2022. Será una subida muy gradual y no muy fuerte. Los tipos reales, tipo de interés nominal menos tasa de inflación, seguirán siendo negativos durante mucho tiempo. Por otra parte, me temo, qué el ciclo económico puede ser corto. Está dentro de lo posible que los tipos de interés se estabilicen a medio plazo, como consecuencia de una menor inflación por el declive de la demanda agregada y la restauración de las cadenas de suministro globales. Mientras tanto la subida de los tipos de interés perjudicará a todos los agentes que estén endeudados: al sector público porque su alto endeudamiento pondrá a prueba la sostenibilidad de la deuda, al sector inmobiliario porque el encarecimiento de las hipotecas dificultará sus ventas, en general a las empresas más endeudadas porque verán aumentar sus costos financieros, a los ciudadanos con hipotecas sobre su vivienda a tipo de interés variable porque verán aumentar el recibo mensual. A los ahorradores con depósitos en la banca, les reducirá la pérdida de valor de sus depósitos, que no obstante continuará mientras la tasa de inflación sea superior a la tasa de interés.