La soleá de Fernanda de Utrera y la bulería de 'el mono'

En el transcurso de este 2021, meses de agosto y octubre respectivamente, va a conmemorarse el XV aniversario de dos ausencias flamencas y gitanas de cualidades presumiblemente insuperables en sus respectivas creaciones artísticas: Fernanda Jiménez Peña "Fernanda de Utrera" y José Vargas Vargas "El Mono". Si Fernanda fue maestra indiscutible en el cante por soleá, José lo fue en la bulería. Utrera y Jerez, Jerez y Utrera, dos pueblos hermanados en afinidades artísticas han dado -y continúan haciéndolo- pruebas inequívocas de una empatía recíproca con sobresaliente en la parcela "jonda". Como ejemplo Fernanda, señora del cante por soleá y José, señor de la bulería, que continúan permanentemente vivos en el cariño y la admiración siempre emocionada de las aficiones de ambos pueblos andaluces.

Incontables fueron las ocasiones en las que las hermanas Fernanda y Bernarda actuaron en Jerez, siendo su vinculación de tan alto grado sentimental-flamenco que algunos/as de los cantaores/as del jerezano barrio de Santiago han tenido y continúan teniendo como modelo a seguir especialmente a Fernanda: basten dos nombres: Curro de la Morena (q.e.p.d.) y Tomasa Guerrero "La Macanita". Fue precisamente por su vinculación de años a nuestra ciudad que, la peña "Tío José de Paula" quiso honrar a las dos hermanas, concediéndoles sus insignias de oro en el transcurso de una noche plena de emociones "jondas" acontecida en febrero de 1995, recibiendo la distinción en nombre de las dos, Fernanda, -fallecida en la madrugada del 24 de agosto de 2006 en su domicilio de la calle Nueva utrerana- ante la ausencia por enfermedad de Bernarda, representada ésta por su sobrina Inés. La entrega la hizo el entonces presidente de dicha entidad, Manuel Flores Fernández y el Ayuntamiento, a través de su delegado de Cultura, Luis Silva Sánchez-Barahona, entregó una placa de plata con sentida dedicatoria de adhesión. El pintor y peñista Antonio Higuero puso en manos de Fernanda una tabla de caoba con los retratos al óleo de "las niñas de Utrera" -piropo a las dos hermanas del gran poeta arcense Antonio Murciano-. Como cierre definitivo de dicho acto, Manuel Moreno Junquera "Moraíto" (q.e.p.d.) puso a disposición de las homenajeadas la magia de su sonanta y, entre ambos, Fernanda y Manuel, sembraron la noche santiaguera de los más auténticos "soníos negros", poniéndose de manifiesto el alto grado de confraternidad flamenca entre Utrera y Jerez.

José Vargas Vargas "El Mono" fue uno de los mejores festeros. Su cante y su baile por bulerías no tuvieron rival. Sentado junto al tocaor podía hacer soleá, siguiriya, tientos, malagueñas, fandangos y otros cantes, pero cuando dejaba la silla y se hacía dueño del escenario para cantar y bailar "sus" bulerías -bulerías cortas de Jerez o cualquier canción del momento que él metía en ese compás-, al personal se le alegraban las "pajarillas". José alcanzó el más alto grado de popularidad local a través de los "Jueves Flamencos" que creó y organizó en años el gran Manuel Morao y ello le aupó para su ida a Madrid a fin de actuar en diversos tablaos, pero como otros artistas de Jerez, el dejar la tierra que le vio nacer, su barrio de Santiago, le costó lágrimas hasta que decidió retornar al terruño para dedicar su vida a festivales y actuaciones en entidades flamencas como la de "Tío José de Paula" en la que, debería haber continuado con su responsabilidad del Curso de Enseñanza de Cante Flamenco que dicha entidad tenía en activo y del que José tomó las riendas después de que "Sordera" hubiera abierto la brecha. Hay un detalle que no me resisto a obviar como es el de que, precisamente en la primera jornada del referido y anual encuentro, con la intervención cantaora de Luis "El Zambo" y guitarrística de Antonio Higuero, fue en el descanso de dicha intervención cuando nos llegó la noticia y hube de transmitirla al personal que llenaba el recinto y dejar en suspenso la segunda parte del concierto. El 27 de abril del año siguiente, la referida entidad flamenca y santiaguera convocó un acto literario en homenaje póstumo a José Vargas "El Mono" con la intervención de Juan de la Plata, Manuel Ríos Ruiz -ambos por los cielos de Jerez-, Manuel Martín Martín y el autor de esta información.