Con T de tieso

E l pasado jueves veintisiete de septiembre hemos celebrado en Jerez el Día Mundial del Turismo. Para ello se organizaron actividades orientadas al público y algún que otro acto institucional muy elegante como fue el caso del Patronato de Turismo de Cádiz en los Claustros de Santo Domingo la tarde del mismo jueves para reconocer el trabajo del Festival de Jerez en beneficio del turismo en Jerez. Destaco lo de elegante (sin tirar la casa por la ventana, con poco presupuesto de catering eso sí) porque es el camino en el que debemos insistir. En esta vida tiene que haber de todo y en defensa de generar igualdad de oportunidades debemos pensar siempre en todos y cada uno de los ciudadanos y sus posibilidades. Orientando la oferta para que todos puedan disfrutar. Por eso mismo es muy recomendable seguir haciendo hincapié en buscar también el segmento de la excelencia, la diferenciación, valor añadido, las cosas bien hechas para atraer un turismo que aporte margen a la operación, no solo volumen, que también. Pensar en grande cuesta el mismo trabajo que pensar en pequeño. En la mayoría de los casos el 'tieso' no es un estado económico, es un estado mental, una condición del individuo como el que es pobre de espíritu. Es necesario salir de esa zona de 'confort' y atraer turismo de alto nivel -como el de la Fórmula 1- . Otra cosa es si estamos formados y preparados para ello. Escuela de Hostelería teníamos y muy buena por cierto. Igual que el 'taco' atrae 'taco', el turismo de 'tiesos' sólo atrae a 'tiesos' y por esa única alternativa vamos mal si queremos salir de las lágrimas y el llanto que siempre tiene Jerez. Si queremos quitarnos ese pañuelo inherente a la 'tiesura' -véase renta per cápita del jerezano- debemos orientar el turismo como industria que genere negocio y alegría para el jerezano. Industria que genere industria. Dinerito fresco en los bolsillos de las familias jerezanas para que seamos capaces de mantener y hacer crecer en cantidad y calidad la oferta interna porque a su vez generará atractivo para el consumidor foráneo. Vamos a dejarnos de tanta teoría, vueltas en círculo con grandes titulares estériles que se desvanecen al día siguiente de presentar el cartel. La industria brilla por su ausencia en Jerez. El pulmón no es fuerte, no tenemos músculo, disponemos de un escaso tejido industrial para poder hacer funcionar al máximo nivel el flujo de economía circular. Al unísono hay que persistir en atraer industria como es el caso muy positivo que celebramos días atrás con la instalación de la empresa Embumar, dedicada a los embutidos marineros y con una plantilla actual de 50 personas con el objetivo de duplicarla. Ese es el camino, huir de buscar la 'paguita', atraer industria y turismo de calidad porque de lo contrario vamos a tener que crear una página web, de suscripción gratis por supuesto, que se llame www.apadrinauntieso.com y vaya ud condió.