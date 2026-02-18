1964: celebración del 75 aniversario de la llegada de los marianistas a Jerez (y II)

Añadió Armentía que, al exponer el calificativo de “generosos”, parece que esta virtud de los vinos jerezanos se extiende en paralelo al don social de los habitantes que nacen en la capital del caballo y el flamenco. No quiso obviar un listado de profesores referenciales y del todo inolvidables. Tocó turno al padre Luis Perea, quien visiblemente emocionado dio lectura a las disposiciones por las que el superior general de la congregación condecía diversos diplomas y medallas a otras tantas familias (muy especialmente a las que en la extensión de más de tres generaciones colaboraron con el colegio).

Consigno, por su interés histórico, los destinatarios de las medallas impuestas: excelentísimo ayuntamiento de Jerez, asociación de AA. AA. Marianistas, asociación de PP. de Familia del Colegio de Nuestra Señora del Pilar; congregación de María Inmaculada y San Juan Bautista, cofradía de la Vera-Cruz, Jerónimo Albuín Vázquez (primera generación, en la persona de su hijo Jerónimo Albuín Jiménez), Miguel Barrón Regife (en la persona de Manuel Barrón Llano), Manuel Benítez López (de la primera generación), Elías Caballero Guadalupe (de la primera generación), Eduardo Cambas Sánchez (de la primera generación, en la persona de Manuel Cambas Roldán, su nieto). José García-Pelayo y Trevilla (en la persona de su hijo Teodoro García-Pelayo Gros), Francisco Guerrero Lozano (primera generación, en la persona de su hijo FranciscoGuerrero Gutiérrez), Salvador Díez Gutiérrez (primera generación, en la persona de su hijo Lorenzo Díez Lacave), Juan Fernández Cumbreras (primera generación en la persona de Juan Fernández Rey), Fernando Fernández Gao (en la persona de ManuelFernández-Gao González), Enrique García Sánchez (primera generación, en la persona de su hijo Baldomero García García)…

Andres Jiménez Llamas (primera generación en la persona de su hijo Antonio Jiménez Tamayo), Francisco Jurado Núñez, José G. Marín y Ruiz-Marchante (primera generación en la persona de su hijo Gonzalo Marín), Faustino Martínez García de la Peña (primera generación en la persona de Justo Martínez Delgado), Ramón Mateos Díaz (primera generación en la persona de su nieto ManuelMateos de la Calle), Gabriel Mateos Díaz (primera generación en la persona de su hijo José María Mateos), Antonio Paz Varela (primera generación), Marcelino Picardo Celi (primera generación en la persona de su hijo José Picardo Aranda), Manuel de la Quintana y Ferguson (primera generación en la persona de su hijo Agustín de la Quintana y Ferguson), Salvador Rivero Pastor (primera generación), Rafael RomeroBenítez (primera generación, en la persona de su hijo Cristóbal Romero García-Pelayo) y Rafael Romero-Valdespino Orbaneja (primera generación en la persona de RafaelRomero-Valdespino Sánchez-Romate).

Padres de marianistas: Excelentísimo señor marqués de Irún, Antonio González Coiras, Sebastián González Morales, Eduardo Osborne, José Luis Ruiz de Badanelli. En representación de sus padres: José María Solera Reboul y Luis del Valle Jurado. Por sus lustros al frente de la Asoaciación de Antiguos Alumnos: Fernando J. Peña Ruiz, Fernando Porro Guerrero y José Luis Navas Fernández. Finalizada la sesión, y en las galerías superiores del colegio, se ofreció un jerez de honor. Sobre las dos y media, en los comedores del colegio, fue servido un almuerzo que bien podría calificarse de hermandad. A los postres intervinieron Luis Perea, director del colegio del Pilar y Antonio MateosMancilla -quien disertó a propósito de la similitud que existe entre las escuelas lasalianas y marianistas y los sólidos vínculos de unión que sostienen ambas instituciones-. De igual modo intervinieron los señores Urbano Herrero y el doctor Badanelli para alzar sus copas y brindar por la memoria y el porvenir de los marianistas en Jerez.