Entre las jóvenes redes personales, (personales digo, no digitales) sigue vivo el juego llamado "Yo, nunca.." Es sencillo, no hace falta que las instrucciones que estén escritas en un gran papel desplegable. Cada uno de los amigos va lanzando preguntas en voz alta y el resto ha de responder, si o no, con un sorbo de la copa. Si quieres responder que sí, bebes. Si la copa no se levanta de la mesa, la respuesta es negativa. La temática puede ser tan infinita como la imaginación de cada miembro por lo que queda al albur de su capacidad u osadía. Como curiosidad diré que todas las preguntas están fundamentadas en el sexo. Agotadas las ideas se acude a internet para encontrar inspiración. Nada de las obras de Borges, de cualquier serie, la visita de los Stones, o de la situación política. Propongo una batería para actualizar el juego ¿Yo nunca he visto a un ministro y ministra entregando su cabeza para salvar a Sánchez? ¿Yo nunca pensé que Marruecos tendría amenazado o chantajeado al presidente de España?¿Yo nunca creí que Pedro Sánchez estaba vendiendo a España para defender algo más personal?¿Yo nunca he sabido quién es el propietario de la sauna, origen del virus del mono?¿Yo nunca he creído que, tras la imputación de la Fiscalía, Monica Oltra fuera cesada como sospechosa de tapar los abusos de su ex a una menor? Las fuentes de información son variadas y nunca antes, hasta la crisis de Perejil, España había sido colocada en una posición tan crítica. Argelia negocia con Italia para venderle a ellos el gas y se ha aliado, más si cabe con Rusia. ¿Yo nunca, quise que se destituyese al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyas capacidades de gestión están en duda, o bajo chantaje? Nuestro presidente nos ha metido en un buen lío, sin saber por qué, sin explicar a nadie la toma unilateral de sus decisiones. Es inquietante que la preocupación entre su propio grupo de gobierno sea altísima. Sigamos entorno a esa mesa, con una copa de vino, haciendo preguntas sin cesar hasta obtener respuestas. Y saben que, jóvenes, adultos mayores, tienen la respuesta en su mano dentro de nueve días. Yo nunca he visto perder más de dos mil millones de euros a empresarios españoles cuyos negociaciones con Argelia se han bloqueado. Yo nunca vi que España se llevara perfectamente con Marruecos y Argelia en magistrales equilibrios diplomáticos y ahora tengamos a ambos en contra. Yo nunca había escuchado decir, hasta esta misma semana, que el ejercito argelino está de maniobras en la frontera marroquí. Yo nunca he jugado al yo, nunca.