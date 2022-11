Guardia Civil por Presupuestos

El compañero Paco Correal escribió ayer en la entradilla de su Cuchillo sin filo: "Tráfico por Presupuestos en Navarra, donde ETA mató a catorce guardias civiles". Después dio los nombres y edades de estos catorce agentes asesinados en Navarra entre el 8 de mayo de 1978 y el 24 de septiembre de 2002. Filo no tendrá su cuchillo, pero abre el absceso de la mentira y los silencios culpables con la limpieza curativa de un bisturí.

Las fechas son importantes. El primer asesinato de un guardia civil en Navarra -Manuel López González, 23 años- se cometió tres años después de la muerte de Franco, un año y cinco meses después de la promulgación de la Ley para la Reforma Política que inició el desmantelamiento jurídico de la dictadura, once meses después de las primeras elecciones democráticas celebradas desde febrero de 1936 y siete meses antes del referéndum constitucional. Ese 1978, el año del referéndum y promulgación de la Constitución y de la disolución de las Cortes Constituyentes, ETA asesinó 64 personas. El año siguiente, el de las primeras elecciones democráticas constitucionales, asesinó 84 personas. Estaba claro que su enemigo no era el extinto franquismo sino la democracia naciente.

El último asesinato de un guardia civil en Navarra -Juan Carlos Beiro Montes, 32 años- se cometió en 2002, año en el que ETA también asesinó a la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, hija de un guardia civil, haciendo estallar un coche bomba con 100 kilos de explosivos junto al cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante).

Sólo 20 años nos separan de este asesinato en Navarra y el de la pequeña Silvia en Alicante. Pero recordarlo y señalar a los herederos políticos de los asesinos parece un revanchismo que impide la sutura de las heridas abiertas por el terrorismo vasco. A la memoria democrática le afectan mucho más los crímenes franquistas cometidos hace entre 86 y 47 años que los cometidos por ETA hasta hace solo 11 y 12 años (entre los últimos, 30 de julio de 2009, los de los dos jóvenes guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Palma Nova, Mallorca).

En 2015, antes de las elecciones autonómicas y municipales, Pedro Sánchez dijo: "Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista: con Bildu no vamos a pactar". En 2016 dijo "no me voy a reunir con Bildu" para negociar la investidura. Hombre de palabra que es.