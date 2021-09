Jerez, entre Sevilla y Madrid

No ha supuesto ninguna sorpresa que Mamen Sánchez se haya decantado por la lista que promueve Juan Espadas de cara al congreso provincial del PSOE y que encabezará Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque. La regidora jerezana no ha ocultado nunca sus simpatías hacia su homólogo sevillano ni tampoco han pasado desapercibidas desde hace años las desavenencias que mantiene con la actual secretaria provincial de su partido y presidenta de la Diputación, Irene García. Lo que viene siendo no tener feeling, vamos. Por tanto, ya tenemos de nuevo una lucha a la vistapor el poder orgánico en el socialismo gaditano, con la principal agrupación, la de Jerez, la quinta ciudad andaluza en población, inclinando parte de la balanza. Los movimientos que desde hace meses se han venido produciendo en favor de una renovación en la dirección socialista en Andalucía (aunque muchos de los nombres nos suenen desde hace tiempo) para cambiar la estructura de Susana Díaz se han traducido ahora en ese paso que han dado algunos líderes locales como es el caso de Mamen Sánchez en Jerez. No sabemos hasta qué punto, de aquí al congreso del próximo mes de diciembre, se irán produciendo otros movimientos que puedan conducir a una posible lista única, pero todo indica que la llamada lista 'crítica' a la actual dirección ha ganado muchos adeptos y que Mamen Sánchez ha sabido posicionarse. Por lo pronto va en el número dos y quién sabe qué puede significar eso en el futuro, más allá de la política municipal.

En el otro lado del mapa se sitúa Antonio Saldaña, que este pasado mes de agosto se ha aupado, por arte y gracia de otro alcalde, el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como virtual candidato a la Alcaldía de Jerez y rival principal de la virtual candidata Mamen Sánchez. Una visita del que también es, ahí es nada, portavoz nacional del PP desde agosto de 2020 y hombre de confianza de Pablo Casado, le reportó un balón de oxígeno después de más de un año de sufrimiento político por su episodio del accidente y retirada de carné por conducir ebrio. Las declaraciones de Martínez-Almeida en favor de Saldaña no sólo sorprendieron (y dejaron estupefacta) a la parte del PP más cercana a las tesis de Juanma Moreno sino al mismo portavoz jerezano, que no se lo esperaba o al menos tan pronto. Ahora Saldaña tiene alas para seguir ejerciendo de candidato a la Alcaldía (a ver quién le tose en el partido a un alcalde de Madrid que manda más que un ministro) y aunque queda un proceso por delante, sale como el mejor posicionado frente a la otra parte que no ha sido capaz en este tiempo de posicionar a nadie. Una victoria más de Saldaña, ahora sabemos dónde tenía los apoyos que impidieron en 2020 su cese de todos los cargos, que en las filas socialistas crea tantas alegrías como incertidumbres.

Sea como sea, sobre el futuro de Jerez planea en estos momentos la influencia de dos de los alcaldes de las ciudades más importantes del país, Sevilla y Madrid.