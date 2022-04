Viva el vino!, se escucha decir a Mariano Rajoy en un conocido meme que reproducen las redes sociales. Pero la broma actual no proviene del Gobierno anterior, sino de éste. Otra más. Una broma macabra. Que nos quieren quitar el vino y la cerveza de los menús del día. Por supuesto, por nuestro bien. Y, por supuesto, después de dejar caer la noticia a modo de globo sonda y de haber recibido un rechazo frontal y masivo, ahora reculan y dicen que sólo se trata de una recomendación. Está bien. Pero nosotros también tenemos algunas recomendaciones en nuestra carta de vinos. Comencemos descorchando una cita del maestro Borges, que en su obra Otras inquisiciones ya nos avisó de que uno de los males de este tiempo consiste en la intromisión de los dirigentes en nuestras vidas. "El más urgente de los problemas de nuestra época es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo". Desde luego, ese ataque se realiza siempre arguyendo que es por nuestro bien. Vean cómo cae la cita de Borges, como el vino, impregnando el pensamiento de libertad. Agitemos ahora el contenido escanciado, para disfrutar de ese color tinto: el color de la pasión y de la necesidad de ser libre. Se preocupan tanto por nuestra salud, que no quedará nadie sano. Pero olamos, después de agitar la copa. Suben aromas a contestación, a la negativa a dejar que nos controlen. Dejadnos en paz, parece leerse sobre las burbujas que se forman en la superficie del divino caldo. Y ahora, probemos, sí, ese vino que nos recomiendan dejar de beber. Por nuestra salud. Entra con suavidad, y se queda en el paladar. Se queda la libertad en nuestra boca del mismo modo que se mantendrá la indignación del sector del vino y de la cerveza que ha visto cómo, de nuevo, sólo recibe ataques por parte de los gobernantes. El vino es una seña de identidad de España, de nuestra cultura, y una potencia económica de primer orden. El sector vitivinícola español es el tercer productor a nivel mundial, factura sólo en vino y mosto casi 5.400 millones de euros al año y la actividad de la cadena de su valor supone el 2,2% del Valor Añadido Bruto en nuestro país. In vino veritas. En el vino está la verdad. Nos recomiendan que dejemos de disfrutarlo. Los mismos que trabajan incansables para que olvidemos la verdad y la libertad. Próceres del Gobierno: dejen de beber ustedes, sobre todo si no saben hacerlo y luego se descuelgan con semejantes "recomendaciones". Salud.