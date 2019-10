A las duras y a las maduras

CAMINAR con éxito sin vacilaciones y al mismo tiempo descubrir situaciones adversas. El camino no es fácil. Toda una trayectoria llena de dulzuras y también de sinsabores. Auténtica demostración del que vive con energía y con decisión.

Con esfuerzo y mucho sacrifico tuyo y de Carmen para sacar adelante la empresa y la familia. Son muchas ferias, celebraciones y eventos privados, públicos, institucionales. Ahí siempre al ‘pie del cañón’. Un buen ejemplo es el ‘Bar Juanito’ de Faustino dando y repartiendo ‘Gloria bendita’. Toda la vida rodeado de buenas personas, excelentes colaboradores y grandes almas como la vuestra. Ayudando por lo ‘bajini’.

Quitando mucha ‘jambre’, que también consta en vuestro haber. Rodeado de muchos filibusteros y ‘aprovechaos’. Equivocándote y pasando fatigas dobles, cuando vienen mal dadas, para poder llevar adelante el barco y pagar a tiempo. Invitando y cobrando para que no pare el baile. Generando oportunidades y llevando el timón para que la fiesta no decaiga. Todo esto a base de corazón, riñón e hígado.

Me recuerdas a muchos otros semejantes, empresarios y personas comprometidas con su entorno. Han generado felicidad, armonía y también cometieron fallos lógicamente. Quizás el más importante fue confiar en determinadas personas pero forma parte del ‘mix de rentabilidad’. Al final el balance es positivo.

Algunos de ellos, de esos empresarios en la sombra han hecho vivir con mucha “alegría en forma de billetes” y éxitos a los de su alrededor. Cuando se acabó la fiesta, cuando había que ‘meter el hombro’ se quitaron de en medio y te quedas “más sólo que la una”. Pero vosotros no abandonasteis.

Los ejemplos que dejan estos héroes de la vida, del día a día es crecerte ante la adversidad, doblarte pero no romperte como una vara de bambú (resiliencia). Al contrario de los que piensan que en esta vida hay que conocerlo todo, yo defiendo la teoría que es mejor no conocer muchas cosas.

Es mucho mejor pasar esta vida hasta el final sin conocer por ejemplo el sufrimiento. Menos aún el sufrimiento de tus seres queridos. Me gustaría poder vivir toda la vida sin conocer estas y otras cosas. Superaría hasta la traición y el desprecio de los que se acercan cuando sale el sol y te abandonan cuando llueve. Eso forma parte de la farándula. Pero si me dieran a elegir no me gustaría conocer el sufrimiento de los míos. Por eso hoy quiero felicitar y aplaudir con fuerza a esas personas como Faustino y Carmen, Sebastián… hombres y mujeres que luchan sin tregua por sus empresas y por sus familias.

Al mismo tiempo quiero animar a todos para que miremos a nuestro alrededor y si tienes a alguien así de valioso y de importante llámalo e invítale tú aunque sea a una charla cortita…. ¿lo coge nene?… y vaya Ud condió.