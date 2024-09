El porqué la Academia Prepara abre la franquicia ‘Logiscool’ en Jerez

Los tiempos, como la ciencia -o, por mejor decir, de la mano de ésta-, avanzan que es una barbaridad. En un altísimo porcentaje de hogares jerezanos no pocos padres sufren a diario quebraderos de cabeza observando cómo sus hijos parecen estar dominados por los tentáculos de las nuevas tecnologías. ¿El omnipresente mal uso de las máquinas, en su más peligrosa versión, sobre los niños? La paradoja está servida porque, de otra parte, la absoluta desconexión de nuestros hijos al respecto de toda relación con la modernidad de la Era Digital acarrearía el alto riesgo de alejarlos perjudicialmente de las verdaderas herramientas del futuro. ¿Dónde estriba el término medio? La reputada Academia Prepara, sita en calle Cobre, 30 (teléfono 722 73 60 51), ha estado ojo avizor, adelantándose a las circunstancias, y abriendo para este nuevo curso además una potente franquicia de ‘logiscool. Create. Code. Enjoy’. Nace Logiscool Jerez Noreste.

Regla Rivas Herrera y Marco Antonio Díaz Millán, dos profesionales del ámbito de la formación con una larga trayectoria a sus espaldas, dirigen desde hace prácticamente una década la Academia Prepara, especializada en el refuerzo educativo, los idiomas, las oposiciones y ahora esta franquicia de prestigio internacional. Prepara no obstante mantiene su tradicional esquema formativo. “Aquí vienen tanto los niños que se tuercen como los que quieren alcanzar la excelencia -subraya Marco Antonio-. También alumnos que simplemente necesitan un refuerzo. Cuando llegan a secundaria, y comienzan a plantearse su futuro, entonces tanto los alumnos como los padres sí valoran esta necesidad. Aquí ayudamos, sobre todo, a mejorar. Ofrecemos refuerzo educativo, que es lo que se llama apoyo escolar o extraescolar de apoyo, de infantil a universidad. Los padres tienen que ser conscientes que los niños deben venir por su propia voluntad. Y la propia voluntad del niño nace cuando el padre le explica el porqué. El diálogo es necesario. Si el niño suspende, no seas pasivo. Sólo no va a mejorar”.

Los idiomas -ingles, francés y alemán (a partir de tres años para arriba y “hasta el infinito”)- y la preparación de las oposiciones son otros de los puntos fuertes de esta Academia. En cuanto a las oposiciones Regla y Marco Antonio subrayan que son variadas: categorías de la E a la C. Administración general del Estado, administración de la Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, correos, ayuntamientos, corporaciones locales. Presencial, streaming y online 100%. “Tenemos también una página web de compra de cursos, donde te das de alta, compras tu curso y cuentas con las tutorías…”. Y, la gran apuesta de este curso, incidimos: ‘logiscool. Create. Code. Enjoy’. Se trata de una Academia internacional, fundada en Hungría. Tiene más de 200 sedes ya. Y ciento de miles de alumnos de la Academia. Se encuentra asentada en los cinco continentes. Es formación para programación y tecnologías digitales de seis a dieciocho años. “Comenzamos a enseñarles e

inculcarles la ciberseguridad, esto es: que no deben compartir sus datos personales, que no deben hablar con personas que no conocen, verificar siempre que la persona que te está hablando es quien dice, el manejo del ratón, la IA generativa … Los niños son las víctimas más fáciles. Si esto no se controla, puede destrozar al niño. De aquí a cinco años todo va a llevar acceso a internet, todo va a llegar Inteligencia Artificial. O nos preparamos y preparamos a nuestros hijos o puede ser la hecatombe. Hay que educar a los niños en este sentido. Y en lo bueno y lo malo de la IA”.

Para los niños que ya manejan ordenadores se imparte programación. Una programación divertida, que se llama programación por bloques. Donde cada bloque significa una parte de códigos. Y el niño se divierte porque al fin y al cabo hace un videojuego. Regla y Marco Antonio indican que “la programación son actividades muy estudiadas, donde el chico lo pasa muy bien. El niño adquiere capacidad para resolver problemas y cultivará el pensamiento lógico. Se intenta que el niño proyecte su imaginación con cierta lógica. De eso se trata porque es el futuro. El futuro es de los 0 y de los 1. El lenguaje de la programación. La IA estará educada por personas formadas en tecnología. Lo que intentamos desde esta franquicia es que la gente comprenda que pronto todas las actividades estarán basadas en un altísimo porcentaje en la IA. Empezamos a partir de los siete años. Programación, queda dicho, o ilustración digital, que sería diseño gráfico o producción audiovisual. Desde muy pequeños los niños deben comenzar a relacionarse con la IA. Tienen que aprender y cuanto antes mejor”.

Logiscool se basa en doscientos centros que dan su reporte, su feedback diario a una central. “Los padres deben entender por qué y para qué estamos aquí. Estamos convencidos que en el 100% de los trabajos del futuro vas a tener un asistente virtual que será una IA. La IA no se la puedes dejar a sus anchas a niños. Logiscool además tiene un campus donde nuestros alumnos pueden contactar con otros alumnos de la comunidad, que son niños de todo el mundo, y se enseñan los trabajos entre ellos. Incluso los padres pueden comprobarlo desde casa”.