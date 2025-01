Adelantar la ilusión

HOY doningo no habrá cabalgata de Reyes porque se adelantó la ilusión. No parece que suponga un trauma más allá de los que analizan, analizamos siempre las cosas que pasan y se intenta, al menos por esta parte, verlo desde todos los prismas posibles. Incluso verlo en plena vorágine del obligado e incensario sometimiento a la cultura ‘woke’ o de los ‘demasiados rabiosos’ en la que la minoría se impone sobre la mayoría y la tarifa plana ejerce su máxima perversión; donde se mezclan o manipulan conceptos metiendo la política en medio cuando en realidad debería ser el resultado de un interés general únicamente orientado al bien de los más pequeños y más allá del debate político.

No es un tema de izquierdas ni de derechas, es un tema de centrarse en la ilusión de los niños. No es necesario, siempre que se pueda, evitar penalizar la ilusión de ellos y desvirtuar una organización que ha conllevado esfuerzo, trabajo y no menos ilusión también a los no tan pequeños. Son muchos meses trabajando duro por parte de sus majestades y séquitos. Son muchos los esfuerzos desde los equipos de trabajo tanto privados como públicos para que el desfile de la alegría, figurantes, majestades y caramelos haga su brillante recorrido por las calles de Jerez.

No es necesario prescindir de ellos siempre que se pueda contar con una digna alternativa sin dejar a Jerez con su puesta en escena de los Reyes Magos culminado su paseo en Santo Domingo. No es imprescindible negar a los niños que disfruten de ese colorido, música y ambiente festivo y de brillo en sus miradas. No es perjudicial para los comercios y la hostelería, la industria que se adelante un día la cabalgata. No supone una merma ni perjuicio para nadie pues la otra opción es la menos buena: suspender todo por la lluvia.

Se entiende por esta parte también que las tradiciones están para conservarlas y respetarlas pero no es óbice para que esto se cumpla el hecho de adelantar un día la cabalgata. Está dentro del margen operativo en el tiempo y en la forma para que se cumplan los estándares de eficiencia. No supone un quebranto para nadie más bien todo lo contrario.

Es cierto que de alguna manera crea jurisprudencia y por analogía se podría aplicar a otros eventos y programaciones. ¿Por ejemplo la Semana Santa?.

Estoy convencido que hoy la ilusión sigue en pie aunque se delatara la cabalgata. La representación es solo un indicador, la ilusión se tiene o no se tiene seas niño o adulto. Mi propuesta es hacer todo lo posible por mantener la ilusión siempre que se pueda y sin faltar u ofender a nadie. Queridos Reyes Magos: ¡que bien este año 2025 que por cosas de la lluvia os hemos tendido en casa y corazones dos días en vez de uno!… y vaya usté condió.