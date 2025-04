El Prado inmortal de Ulises

La fotografía desnuda a la sociedad, describe el momento que atraviesa y actúa como su notario o historiador. Hoy en día, todos somos reporteros de nuestra propia vida, retratamos lo que observamos sin precisar a un fotógrafo encargado al efecto. Hacemos fotos como pensamos y también sin pensar. La fotografía se ha vulgarizado tanto que, a priori, una foto no tiene valor material ni trascendencia, algo que no hace mucho tiempo era impensable.

Fotografía de Ulises Castillo.

Las imágenes del pasado, a diferencia de las actuales, se ofrecen como tesoros al observarlas. Esa sensación es la que podemos experimentar contemplando la copiosa obra de Ulises Castillo Reguera, uno de los fotógrafos que ha hecho posible la inmortalidad de Prado del Rey. Sus imágenes en blanco y negro hablan muchísimo, casi por sí solas, más que mil palabras, de cómo era esta localidad gaditana y su gente en años tan particulares como 1950. Por aquél entonces, Ulises captó instantáneas únicas de personajes irrepetibles: familias numerosas posando junto al huerto que les daba el sustento, músicos recibiendo clase en la calle, junto a un grupo de jóvenes modistas que hacían lo propio, lavanderas en el río, trabajadores del campo y albañiles casi de ‘otra galaxia’. Escenas, en definitiva, que marcaron una época que somos incapaces de imaginar en color.

Fotografía de Ulises Castillo.

¿Cómo sería la vida en Prado por aquél entonces? Las fotos de Ulises nos dan muchas respuestas: una vida difícil, pero a la vez emocionante, gente luchadora y entregada a actividades que hoy ya ni por asomo se hacen. La propia actividad de Ulises como fotógrafo no podemos entenderla dentro de los esquemas actuales. Lo suyo era no sólo complejo y al alcance de casi nadie, no había medios ni tampoco permitía ganarse el sustento con ello. La fotografía era como jugar a inventores y químicos con una cámara mecánica que permitía inmortalizar personas y cosas, pero con muchísimas limitaciones. También era obligado encerrarse en un cuarto oscuro, revelar el negativo, poner en papel la foto e intentar que le agradase a quien habías fotografiado. Toda una odisea.

Fotografía de Ulises Castillo.

Ulises Castillo Reguera nació el 5 de enero de 1932 y, con sólo 4 años, perdió a su padre al inicio de la Guerra Civil. Junto a sus dos hermanas (Celia y Librada), fue tan hombre-orquesta como en aquellos años estabas obligado. Trabajó en la imprenta familiar, a la vez que destacaba como operador de cine y, cómo no, atendía peticiones de fotos tanto en la localidad de Prado del Rey, como en las áreas limítrofes. Para ello viajaba con su cámara de un sólo objetivo y disfrutaba a la vez de una Isomoto que era la revelación de aquella época.

Fotografía de Ulises Castillo.

Ulises Castillo se casó en 1963 con María Calvillo en El Bosque, donde forjó un negocio familiar que, lógicamente, también continuó con la actividad fotográfica. Hombre culto, amante de la gastronomía y un fuera de serie en el dominó, tuvo cuatro hijos (Ulises, Horacio, Paqui y Paloma) y falleció en 2011 a los 79 años de edad. Sus descendientes guardan miles de negativos con las fotos hechas por su padre en aquellos difíciles años 50. Habría que hacer todo lo necesario para que esas imágenes vean la luz y poder ampliar así el Prado inmortal de Ulises.

Fotografía de Ulises Castillo.

Se preguntarán si acaba así la historia. Pues no. Todo lo que acabo de relatarles hasta el momento, fue publicado en Noticiero Pradense el año 2014 y, a partir de este 12 de abril de 2025, debemos considerarlo ya como pretérito, pues felizmente se ha logrado ese loable objetivo. Sí, del negativo pasamos por fin al positivo en papel. Once años después de reclamar atención hacia ese histórico legado patrimonial y fotográfico, se inaugura la exposición ‘Ulises nos retrata’, que hasta el 1 de mayor rendirá culto a la obra de su autor y al pueblo que le vio nacer, con una selección antológica en las paredes del Espacio Cultural José Hinojo. Gracias a la encomiable Asociación Cultural de Estudios Iptucitanos, con el perseverante Juan Francisco Sánchez al frente y al ejemplar apoyo del Ayuntamiento de Prado del Rey, presidido por su Alcaldesa y Diputada Vanesa Beltrán, la familia del visionario fotógrafo ve por fin materializado el sueño del su Prado Inmortal. Pasen y vean, retrátense con Ulises a través de la memoria…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez