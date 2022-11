Prosiguen las protestas en Irán después del fallecimiento de Mahsa Amini. Recordemos que Mahsa fue detenida por no llevar el velo correctamente, según la policía de la moral. Aquí podría acabar el artículo, pues ya es bastante significativo que exista eso, una policía dedicada a imponer una moral. A esta mujer, de veintidós años, le dieron una paliza, acabó en coma y, finalmente, murió. Esto ocurrió a mediados del pasado mes de septiembre. Ahora, como decía, las últimas noticias que nos llegan desde Irán es que las protestas continúan frente al Congreso de los Diputados. Claman por la muerte de Mahsa, claman por la falta de libertad, por la situación de las mujeres. Me ha impactado especialmente la frase que le he leído a una de las manifestantes, que ha dicho: "Si nos hubieran ayudado hace cuarenta y tres años, esto ya habría acabado". Cuarenta y tres años, es decir: más de veinte años antes de nacer Mahsa. Eso significa que la sinrazón que a ella la ha asesinado ya existía más de dos décadas antes de que esta mujer fuera concebida. Veinte años antes de que ella se formara como un milagro dentro del vientre de su madre, el odio y la estupidez que ahora han cercenado su vida ya campaban a sus anchas por este lugar. Si nos hubieran ayudado, dicen ahora. Y es que, o llega esa ayuda ya o la cosa puede ir a peor. ¿Cuántas niñas no están creciendo y formándose ahora, en el seno de sus madres? Lo deseable es que lleguen a un mundo que las acoja, que las comprenda, que las respete y que no les imponga distopías moralizantes en manos de los empleados de la barbarie. Algo parece haberse quebrado en esa cúpula bajo la cual son sometidas todas estas mujeres. Puede ser que ese techo que les tapa el sol y la libertad se quiebre de nuevo, o puede que los artífices de la inmoralidad consigan mantener su corral un año más, y otro, y otro, y otro. En este país de Oriente viven más de cuarenta millones de mujeres. Resulta inconcebible, desde nuestra posición, que se mantenga un sistema de represión capaz de golpear a alguien hasta la muerte por el hecho de llevar una prenda de vestir de un modo distinto al señalado por los próceres. No sabemos, insisto, cómo finalizarán las protestas."Si nos hubieran ayudado hace cuarenta y tres años, esto habría acabado". La frase impacta porque o se hace algo ya, o las fuerzas vivas se ponen a la tarea, o puede que pasen otros cuarenta y tres años. Que no haya más casos como el de Mahsa Amini. Que esas niñas llamadas a la vida lo sean de pleno derecho, y no bajo la tutela fanática de ninguna policía de la moral.