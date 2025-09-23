Quien está en contra del asesinato de 65.000 seres humanos: antisemita. Quien no admite que se justifique tamaña barbarie a manos de un Estado –autodenominado democrático– en un infame atentado terrorista: antisemita. Sacar la calculadora y contar que están cayendo 54 ojos por ojo, 54 dientes por diente: antisemita. Condenar la violación de los derechos humanos, ahora y en 1945: antisemita. No aducir a la etnia o religión de los victimarios por más que pertenezcan a una etnia o religión: antisemita. Como antisemita es recordar que los palestinos también son un pueblo semita, o que, desde su fundación, Israel no ha parado de ocupar territorios en el solar palestino más allá de lo establecido en los sucesivos pactos. Nada más antisemita que el reconocimiento de los dos Estados. España, más antisemita que los Reyes Católicos. Y Reino Unido y Australia y Portugal y Canadá y los 149 países que ya reconocían el Estado palestino: ¡antisemitas todos! Tanto como el programa electoral del PP de 2023, que también propuso la solución de los dos Estados.

Y la red Sacerdotes contra el Genocidio –su lema, Cristo murió en Gaza–, y el historiador Amos Goldberg y especialistas en derechos humanos de origen israelí como Michael Sfard o Leah Tsemel y la comisión independiente de la ONU que concluye que Israel está cometiendo un genocidio: antisemitas. El director de orquesta israelí Ilan Volkov, diciendo en el Royal Albert Hall de Londres: “Vengo de Israel y vivo allí. Me encanta, es mi casa. Pero lo que está pasando ahora es atroz y horrible en una escala que nunca imaginé. Muchos de nosotros nos sentimos completamente desesperados frente a esto: palestinos inocentes siendo asesinados por miles, desplazados una y otra vez sin hospitales, sin escuelas, sin saber cuándo es la próxima comida; los rehenes israelíes se mantienen en condiciones inhumanas durante dos años; los presos políticos languidecen en las cárceles israelíes… Israelíes, judíos y palestinos no somos capaces de detener esto solos. Les ruego a todos hacer lo que esté en vuestro poder para detener esta locura, cada pequeña acción cuenta, mientras los gobiernos dudan y esperan. No podemos dejar que esto continúe por más tiempo, cada momento que pasa pone en riesgo la seguridad de millones de personas”. Antisemita. Como este artículo.