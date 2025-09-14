'Aro' que sí: Jerez y Haro

Estos días hemos asistido a un acto entrañable: el hermanamiento de las dos ciudades de caldos singulares que culminaba este pasado viernes con la visita a Jerez de la delegación de la ciudad de Haro comandada por su alcaldesa. Arrancaba el tour en el Cabildo Viejo jerezano, vestidas las dos alcaldesas de singulares maneras predominando el color vainilla por pura coincidencia.

De este día de hermanamiento no se olvidará nuestra alcaldesa porque la paliza fue grande en una jornada intensa en la que apenas hubo tregua para el descanso. Desde el Cabildo hasta la calle Ferrocarril para inaugurar un mural; posteriormente cata de vinos buenos ofrecida por Lustau en las bodegas de calle Arcos a la que asistió el presidente del grupo, Luis Caballero; parada para comer y, seguidamente, a las 18,00 horas, directos a los Claustros para asistir al concierto musical ofrecido por Haro de Jarreo Bélebon Proyect y culminando la faena con la visita a la exposición colectiva en los mismos Claustros. Una programación digna de la ONU para un hermanamiento de dos ciudades en las que la llegada de la luz en 1890 fue el nexo más común en la historia de amor Haro-Jerez (’aro joé’).

Toda la jornada fue simpática, dinámica, familiar, de mucha calidad como los vinos de cada tierra y divertida, además del exquisito trato entre las dos ciudades hermanadas. Por ponerle alguna pega, se echó en falta la presencia del resto de partidos políticos invitados a los que no se les vieron los cachetes propicios, y salvo error u omisión excepto a VOX a quien sí se le pudo ver con algún representante en el acto del Cabildo. Cuando Jerez visitó Haro si hubo presencia y buena armonía con los partidos de la corporación municipal aunque fueran de colores distintos al gobierno. Creo que hay que ser abierto, menos cainita y mejor anfitrión cuando se recibe a hermanos sean del color que sea, que después le achacamos a Vox sus intolerancias cuando hay otros que tienen mas intolerancias… aunque sean alimentarias.

Por otro lado, debemos destacar un actor principal como es nuestro querido y admirado Bernardo Palomo, al que dese aquí proponemos como próximo candidato a Rey Mago 2027 y que se abra expediente para ser declarado, calificado y nombrado hijo adoptivo de Jerez por el cariño, trabajo y dedicación a nuestra ciudad y al arte, engrandeciendo el nombre de nuestra tierra gracias a su amor, empeño y perfección en todo lo que hace.

Bernardo es comisario artístico y director ejemplar o alma mater de cualquier exposición artística y, como es en el caso que nos ocupa, en esta ocasión del hermanamiento. Bernardo ha dirigido y organizado con el esmero cariño y exquisitez que le caracterizan las exposiciones de los artistas jerezanos y de Haro, tanto aquí como en la capital del Rioja. Ayer mismo, en su bonito discurso, hacia hincapié en las bondades de nuestros artistas y el momento tan dulce que atraviesa el panorama jerezano en esta disciplina en la que nuestro pintores gozan de un prestigio muy destacado en el mundo.

Bernardo se fija en todo y quiere, como es lógico, que todo salga bien y que los artistas que depositan su confianza y sus obras en él se sientan bien atendidos y estén contentos, satisfechos del trato de sus obras. Bernardo está muy pendiente de todo desde la selección de artistas y obras, el trasporte e incluso hasta la colocación en la sala de exposición. Son detalles que cuida al milímetro para que no ocurra eso de: “todo el mundo en su casa tiene un cuadro daleao”, y vaya usté condió.