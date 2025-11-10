Buenas y malas decisiones de Feijóo

El PP clausuró su congreso andaluz con malas noticias, o no tan buenas: encuestas que recogían que el PP se encuentra estancado, ha perdido más de un millón de votos desde las elecciones y Vox crece y crece. La suma de PP y Vox supera ampliamente a los llamados socios de investidura, pero Alberto Núñez Feijóo está empeñado en sacar en las próximas generales escaños suficientes parta gobernar sin estar obligado a una coalición con Vox. Y si antes del verano se veía posible, ahora el escenario ha cambiado y no va a tener fácil conseguir lo que busca, el apoyo de Vox para gobernar… desde fuera.

En Sevilla Feijóo se siente bien. Se ha convertido en feudo importante del PP gracias a Juanma Moreno y aunque el presidente atraviesa momentos complicados por las deficiencias detectadas en los cribados del cáncer, Moreno ha reaccionado con prontitud y sensibilidad ante el problema. Además de pedir perdón ha promovido el cese de su consejera, nombrando como sustituto a unos de sus hombres de más confianza y con mayor experiencia, Antonio Sanz. Que ha tomado medidas urgentes para atender a las afectadas.

Para el PP, Juanma Moreno es clave. Andalucía es la región que aporta más escaños al Congreso, una garantía para quien aspira a alcanzar una mayoría suficiente para gobernar en España. Juanma Moreno no tiene asegurado repetir la actual mayoría absoluta, pero sí cuenta con la capacidad de decisión y energía suficiente para superar el bache actual y llegar a las elecciones generales, cuando se convoquen, habiendo dejado atrás el clima adverso que ahora sufre. Quien tendrá que poner más empeño en la recuperación del voto perdido estas semanas es Feijóo. Llegado a este punto seguro que ha asumido ya que tenían razón quienes desde muy distintas trincheras ideológicas y profesionales le alertan desde hace tiempo que no está cumpliendo las expectativas creadas, y que su estrategia necesita profunda revisión, porque se ha incrementado peligrosamente –para Feijóo– el número de votantes que se escapan hacia Vox. No les importa que se trate de un partido con fuertes carencias, programa apenas esbozado y falto de líderes con experiencia de gestión. Ha acertado al hacer una apuesta firme e inequívoca contra la inmigración ilegal y vincularla abiertamente con la falta de seguridad.

Al PP le falla también el equipo, y no hace falta apuntar nombres, Feijoo ha recibido varias advertencias en ese sentido. Mazón se ha convertido en un problema serio –ya lo fue cuando en el 23 se empecinó en mantener negociaciones con Vox aunque se le pidió que las “congelara” hasta las generales – y tampoco ha acertado ahora al no forzar su dimisión. Feijóo está tomando decisiones que debió haber tomado hace tiempo. De nombres y de iniciativas políticas. Más le conviene seguir en ese camino: el tiempo vuela y, cuando uno se da cuenta, se han convocado elecciones. Y los votantes, se sabe, se mueven en función de las últimas actuaciones. Las buenas y las malas.