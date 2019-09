Otros cantes de Jerez I

En realidad deberíamos decir "otros cantos", pues nos queremos referir al canto de las aves en contraposición a nuestro admirado y conocido cante flamenco. Para entendernos, ir a escuchar cantos de pájaros, en nuestra propia ciudad y en determinados lugares.

Pero no crean que esta es una costumbre moderna propia de ecologistas u ornitólogos del siglo XXI. Ni mucho menos: es una afición clásica recogidos en textos de todas épocas. Sin ir más lejos Wiliam Shakespeare en su obra "Las alegres comadres de Windsor", escribe: "She laments sir… her husband goes this morning a-birding" o sea, "Ellas se quejan, señor, sus maridos se han ido esta mañana a escuchar pájaros". Por cierto, en esta obra el protagonista es John Falstaff, que en otra pieza del autor inglés, "Enrique IV", pronunció esta famosa frase sobre nuestros caldos : "Si mil hijos tuviera, el primer principio humano que les inculcaría sería abjurar de brebajes ligeros y dedicarse al jerez".

Pero hablemos de nuestro tema y empezaremos por el común y conocido gorrión común (Passer domesticus), que por cierto ya no es tan común, y que en algunas capitales europeas está casi extinguido. Es un ave que al anochecer y en los dormideros comunales cantan con alegría, quizás para celebrar que han vivido un día más y que ahora hay que disponerse a pasar una tranquila noche. Bueno, no tan tranquila, puesto que las rapaces nocturnas aprovechan estas concentraciones para buscar una presa entre la multitud de pajarillos. Por cierto que ocupan los árboles con jerarquía. Los líderes ocupan el centro del perímetro de la copa, lugar más abrigado y seguro. Era clásico escucharlos en la Plaza Plateros, cuando al atardecer ocupaban los almeces de la plaza, árboles que hay que decir, han ido muriendo de forma misteriosa. Ahora es interesante acercarse al atardecer a la Avenida Juan Carlos I. En los almeces allí plantados se puede escuchar un gran concierto.

Seguiremos en otra columna, hay tantas armonías avifaunística en Jerez que intentaremos completar un musical recorrido. Disfruten.