Círculo de Lectores, un recuerdo

Se habla, con datos que refrendan los publicados en enero, de un boom de la lectura en España; de un aumento de la compra en librerías de libros de verdad, es decir, en papel; de padres que leen a sus hijos y de lectores jóvenes. Hace dos meses el Informe de Comercio Interior del Libro estimaba en 3.037 millones de euros la facturación de las editoriales, acumulando once años de crecimiento continuado. Son buenas noticias cuya realidad he comprobado en la playa: abundan los lectores y sobre todo las lectoras bajo sombrilla.

Unos libros son de mayor y otros de menor interés literario. Unos son longseller, los libros –en primer lugar, los clásicos cultos o populares– que siguen vivos superando tiempo y modas, y otros bestseller en muchos casos, no todos, de leer y olvidar. A veces un libro escrito con voluntad artística de perdurar y publicado con aplauso crítico cae en el olvido y otras uno escrito para entretener y ganar dinero, siendo ninguneado por la crítica, es convertido en un clásico popular por los lectores y finalmente reconocido por la historia de la literatura. El juicio crítico en la era de las industrias culturales y la cultura de masas es complejo.

Esto me trae a la memoria la gesta, quizás olvidada por muchos, de aquel Círculo de Lectores al que tanto debemos tantos. Lo fundó en 1962 el editor alemán Reinhard Mohn –Premio Príncipe de Asturias en 1998– y en 1970 tenía un millón de suscriptores, yo entre ellos (por supuesto sin traicionar a mis libreros André Duval y Juan Beltrán de Montparnasse y Atlántida), que leíamos a Tolstoi o Forsyth, Mann o Uris, Hugo o Godey, Gogol o Benchley. Bajo la dirección de Hans Meinke, sin abandonar los bestseller, se crearon los proyectos Galaxia Gutenberg (hoy viva como editorial independiente), Obras Completas de Autores Hispánicos, Memoria del Siglo, con testimonios sobre los totalitarismos seleccionados por Antonio Muñoz Molina, o la Biblioteca Universal del Círculo de Lectores con las colecciones de literatura moderna dirigidas por Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Eduardo Mendoza, clásicos españoles, griegos e ingleses por Francisco Rico, Carlos García Gual y José María Valderde, y ensayo por Fernando Savater. No está mal. Recordémoslo con gratitud en estos buenos tiempos para la lectura y el libro.