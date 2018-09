Entre comillas

Muchos estamos hartos de los escándalos por plagios en los trabajos de fin de Máster y en las Tesis Doctorales de algunos políticos, que no conformes con ello, añaden a su andadura actitudes y decisiones que en nada contribuyen a solucionar los problemas de esta nación.

Es deleznable ver cómo se despellejan unos a otros mientras con nuestros impuestos les estamos pagando un sueldo para que gobiernen, no para que sean el hazmerreír de nuestro país y de muchos otros que siguen los desatinos del presente gobierno no solo con interés, sino hasta con jocosidad y morbo.

Sin embargo, hay personas que sin jactancia contribuyen con su talento a que nuestras vidas se vean enriquecidas. Tal es el caso del poeta Pedro Sevilla, del que se acaba de publicar una antología que se ha titulado "Para cuando volvamos" y que apunta directamente al alma del ser humano. En ella, Pedro nos llena de emociones y de sentimientos que nos reconcilian con la existencia y nos conducen a parajes llenos de sosiego.

El libro recorre las diferentes etapas del poeta de Arcos, todas plagadas de belleza, pero yo me quedo con los poemas que dedica a Pepi, su mujer. Entre ellos he elegido uno que se titula "Una flor en tus manos" y que, debidamente entrecomillado, transcribo a continuación: "Con la destreza milenaria/que gastáis las mujeres en los ritos/de la vida y la muerte/has subido hace un rato a la azotea/para arreglar las flores/maltrechas y ahogadas de hojas muertas/tras el penoso invierno. / Es abril y renacen los sentidos/todo es verdad ahora/todo se ve y se huele/mientras tus manos mullen la tierra en las macetas/para sembrar como quien duerme a un niño/como quien tapa a un muerto/plantones de geranios, de endebles gitanillas/de romero. / Luego, cuando terminas/con las manos de tierra y el rostro iluminado/preguntas si me gusta, y te sonrío. /Cómo no ha de gustarme, Josefa, si es lo mismo/lo que tú haces conmigo cada día/lo que haces con mi alma.

Gracias Pedro, no se puede decir más.