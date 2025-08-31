Dilema andalucistaNunca se arreglará la Sanidad...

Pasan los gobiernos y los problemas siguen siendo los mismo, o parecidos. Se continúa invirtiendo en infraestructuras pero no hay médicos suficientes. La atención médica se alarga en el tiempo, las agresiones persisten. Dicen que la salud es lo más importante, pero a nadie se le ocurre un pacto de Estado por la Sanidad en España, unas reglas comunes y mínimas. Hay propuestas de acuerdos de todo tipo, de proposiciones de Ley, pero nadie llama las cosas por su nombre. Llegará un momento límite, como con las pensiones, en el que nos tengan que decir la verdad.