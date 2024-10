En una de las escenas más desgarradoras de la película La Duda, protagonizada por Meryl Streep, ella confiesa a una compañera del colegio de monjas que dirige aplicando normas al límite de lo estricto, que tiene dudas. Dudas de si en verdad el sacerdote al que ha conseguido echar de la parroquia abusaba o no de uno de los estudiantes menores. Yo, también tengo dudas de otra escena que parece venir de una película, pero no soy capaz de saber si está basada en hechos reales o no, por falta de pruebas. Esto, la falta de pruebas me lleva a cuestionar las intenciones de su proyección. Esta semana una de las historias que más se ha viralizado en la redes está protagonizada por una niña gazatí, de unos seis u ocho años, que camina descalza por una carrera destruida por los bombardeos cargando sobre su hombro a otra niña más pequeña aún. En el vídeo realizado, dicen en YouTube, por un periodista palestino al que identifican como un tal Alaa Hamouda, se le escucha cómo el reportero le pregunta a la cría: “¿por qué estás cargando a tu hermana así? ¿Dónde la llevas? ¿Estas cansada?”. La pequeña, totalmente cubierta de polvo, con la piel blanquecina y profundas ojeras negras le responde con voz dulce pero determinada que es su hermana pequeña quien no puede caminar porque le ha atropellado un coche. El periodista, sin dejar de grabar, le dice que él las lleva en su coche. Y así acaba la escena: con la niña acarreando con su hermana hacia lo que se supone es ese campamento. Primera duda: ¿por qué el periodista que supuestamente se encuentra fortuitamente en la carretera a las niñas sabe que son hermanas? ¿Por qué graba toda la secuencia y no la coge él y permite que la cría siga apencando con la pequeña? Es una escena desgarradora. Quiero pensar que, aun siendo terrible lo que a estas criaturas les ha tocado vivir, fuese tan malévolo como para haber premeditado un vídeo solo para denunciar que los israelíes son los malos, y los palestinos los buenos. Quien haya grabado esta historia ha generado un debate y muchas dudas ya que solo se ha visto en fuentes no fidedignas. Es otra de las dudas. ¿Por qué no se ha publicado en las portadas de los periódicos o telediarios como cuando sacamos a los niños inmigrantes ahogados en nuestras costas? La verdad es que esas niñas no parecen ser actrices. Pobres, con moscas en su cara, con hambre, sed, ni vida. Sí: Meryl tenía una duda y acusó sin pruebas. El párroco destrozado por la gravísima acusación le sentenció: “la certeza que usted tiene es una emoción, no un hecho”. Esa es la duda.