El viejo, el adulto y las niñas

La pasada semana empezó una nueva pretemporada el viejo, hace poco más de una década lo daban por muerto, como cantan en Chapín los xerecistas. En está ocasión será Diego Galiano quien dirija al viejo nacido en 1947, dicho sea de paso, para lo mal que ha estado, hoy en día presenta muy buena cara. Muchos me dirán que hay equipos más viejos que el Xerez y que no presumen de ello. Sin duda es cierto esa apreciación, pero a muy pocos clubes lo han querido muerto como al Xerez, por ello adquiere sentido sus casi ochenta años de existencia como estandarte del fútbol jerezano.

En España, cuando cumples la mayoría de edad, te conviertes oficialmente en adulto y por lo tanto eres el único responsable de tus actos. El otro día se nos hizo mayor Lamine Yamal y lo celebró por todo lo alto y si me apuran también por lo bajo, creando una gran polémica, por esa manía de los nuevos adultos de publicarlo todo a través de las redes sociales. La duda que me asalta es si ahora harán cacería de moros, negros y demás escoria migrante en el Camp Nou o en San Mamés, porque los estadios españoles están minados de marroquíes, africanos y sudacas como a los cazadores de migrantes les gustan llamar. Por cierto, aunque Lamine no lo parezca es español y catalán de los pies a la cabeza, aunque su padre sea marroquí y su madre guineana, cosas del estado de derecho. ¡Ah! aunque a muchos les pueda pesar, Yamal puede a partir de ahora hasta ejercer su derecho al voto.

El otro día, escuché cómo una persona le preguntaba a otra que cuando jugaban las niñas, en alusión a la selección absoluta femenina de fútbol, que está disputando el campeonato de Europa. El fútbol femenino no es algo que me llame mucho la atención, en cambio el balonmano femenino me encanta. Podría dar para un artículo, pero hoy no es el caso. Por un lado lo de las niñas puede sonar mal, pero en el tono de aquella persona había admiración y pasión por ver jugar a nuestra selección. En cualquier caso, lo que quiero significar es que la difusión de un lado y por supuesto, los éxitos que está cosechando tanto a nivel de clubes, como de selección, el fútbol femenino está calando cada vez más en los aficionados al deporte rey.

Para concluir con estas pinceladas, solo resta desear que el viejo siga envejeciendo cada vez mejor, que el adulto de muestras de madurez no solo en el campo sino fuera también y que las niñas rematen esta semana la faena con un nuevo éxito.