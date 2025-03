Cuando España fue el Oeste

Se ha publicado American Western en España de Carlos Aguilar (Desfiladero Ediciones). No trata del impacto del imaginario del Oeste en España a través de novelas y películas americanas “de vaqueros” o “de indios” a lo largo de casi todo el siglo XX, sino de los westerns americanos rodados en España entre los años 50 y los 80, en pleno apogeo de nuestro país como plató de un Hollywood en crisis y de los espagueti y gazpacho western.

Apasionante historia, que está por hacerse, la del impacto del imaginario del Oeste en Europa y en España. Un imaginario único porque la del Oeste no es solo la última épica creada por Occidente, también la única construida mientras sucedían los hechos. De una parte gracias, de 1826 a 1902, a James Fenimore Cooper, Washington Irving, Francis Bret Harte, Mark Twain o Stephen Crane, a las coetáneas crónicas periodísticas sensacionalistas, a las novelas baratas que convertían en directo a forajidos, sheriffs o hechos en realidad menores en héroes épicos (baste recordar el duelo entre Wyatt Earp, Doc Holiday y los Clanton en el corral OK) y a los Wild West Show que recorrieron Estados Unidos y Europa desde 1870, a los que en 1902 se añadió El Virginiano de Owen Wister, que definió el canon literario de calidad del género, y en 1903 el cine con Asalto y robo a un tren de Porter. Tan grande fue el impacto de esta épica en Europa que un escritor alemán que jamás pisó Estados Unidos, Karl May, se hizo mundialmente famoso publicando novelas del Oeste entre 1875 y 1910.

Espero que alguien, algún día, estudie la recepción del western en España desde sus orígenes novelísticos hasta su popularidad en cines y novelas de kiosco con Lafuente Estefanía como rey y el arrollador éxito de los westerns italo-españoles.

Muerto en los años 70 como género cinematográfico con capacidad de producir muchos y grandes títulos cada temporada, el público le ha seguido siendo fiel. ¿No se siguen leyendo La Ilíada, La Eneida, el Cantar de mío Cid y otros grandes relatos épicos de guerras, aventuras, conquistas y héroes? Pues también se siguen viendo las antiguas, que no viejas, películas del Oeste rodadas entre los años 30 y los 70. No sé cuántos seremos sus fieles. Pero sí que somos los suficientes como para que Trece TV haga buenas audiencias emitiendo dos cada tarde y que TVE haya hecho lo mismo emitiéndolos “casualmente” en el mismo horario.