Ante el espejo

Solo a los más ingenuos progresistas podría sorprender el hecho de que la condición humana no conoce distinciones de partidos o ideologías. Sería de alma cándida pensar que en un partido que ha hecho del feminismo su bandera cierta no existen ejemplares humanos de bajeza y perversión comparable a lo peor que se supone que milita en el bando contrario. Así que, en realidad, los casos de acoso y agresiones sexuales, o de trato denigratorio a las mujeres por el simple hecho de serlo descubiertos en el PSOE no hacen de este partido un nido de pervertidos abusadores de su poder sino que lo sitúan en el nivel del que todavía muchos hombres no son capaces de salir, del que la sociedad no es capaz de salir.

Más necesario es aún este examen de conciencia en tiempos en que los que quieren coger falsamente esa bandera son las fuerzas que se han opuesto tradicionalmente a todos los avances en los derechos femeninos, que, como siempre en derechos humanos, significan el avance de todos. Debemos fabricar con argumentos el más grande espejo posible para que todo el mundo se vea reflejado como es.