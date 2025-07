Una buena noticia para quien comparta la idea de que Europa no tiene futuro si renuncia a su pasado, sobre todo a su doble origen grecorromano y judeocristiano: en traducción de David Cerda García, Rialp ha editado Pascal y la propuesta cristiana de Pierre Manent, discípulo y heredero intelectual del gran (y cada vez más necesario de ser releído) Raymond Aron, profesor de filosofía política y director de estudios de l’ École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, cuyo prestigio está avalado por quienes han sido sus directores: Lucien Febvre, Fernand Baudel, Jacques Le Goff, Marc Augé o Romain Huret.

Pascal (1623-1662) hizo su propuesta cristiana en los tiempos de creación del Estado soberano tras la paz de Westfalia (1648), bajo el largo reinado de Luis XIV. El Estado soberano, personificado de forma literalmente absoluta en el rey al que se atribuye la famosa frase “l’ Etat c’ est moi”, se situaba más allá de las disputas políticas, ideológicas o religiosas. “Así –escribe Manent– se instaló por encima de los sujetos o ciudadanos europeos divididos en clases y naciones, en confesiones religiosas y partidos políticos, la instancia del Estado neutro y agnóstico que, tras un recorrido de cuatrocientos años, acaba hoy por atraer hacia sí toda la autoridad, siendo a la vez el Estado guardián del orden exterior y la “iglesia” guardiana de los “valores” (…) que impone una reforma moral permanente de la vida social”.

El libro, desde su prólogo, Europa y la cuestión cristiana, se propone como una obra de polémica que, lo que podría sorprender tratándose de un pensador liberal, tiene no pocos puntos de contacto con el último Pasolini de los Escritos corsarios y las Cartas luteranas. Según Manet, “los europeos ya no saben qué pensar ni qué hacer con el cristianismo”, cuando es la tensión y la confrontación incesante entre la afirmación de la gloria y la libertad humanas, y el acogimiento, dubitativo o ferviente, del amor del Dios hecho hombre, la que ha logrado que “nunca como en Europa la libertad humana haya sido expuesta a tal amplitud de posibilidades, la voluntad humana a una alternativa de tal profundidad”. Este libro no es un estudio sobre Pascal, sino una apasionada meditación sobre Europa y el cristianismo a la luz de los textos del gran pensador.